به گزارش خبرنگار مهر، محمدعارف عارفی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پایانه مرزی دوغارون مهم‌ترین پایانه مرزی در شرق کشور است که حجم بالایی از ورود و خروج کالا را به صورت روزانه به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه این پایانه تاثیر بسزایی در چرخه اقتصادی منطقه دارد، افزود: افزایش راندمان کاری بر اساس موافقت ‌نامه‌های مرزی در افزایش حجم ورود و خروج کامیون‌ها از مبدا ورودی شرق کشور موثر بوده است.

فرماندار تایباد همچنین با اشاره به رشد 40 درصدی تردد کامیون در مرز دوغارون، تعداد آن را 128 هزار و 950 کامیون ذکر کرد که با رشد حجم وزنی بالغ بر 46 درصد در تناژ روبرو بوده است.

عارفی همچنین میزان رشد در بخش ناوگان را 96 درصد و در بخش تناژ، 104 درصد عنوان کرد و اظهار داشت: 32 هزار و 447 دستگاه کامیون با تناژ 788 هزار و 897 تن در زمینه صادرات فعال هستند.

وی افزود: در زمینه مسافری و ترانزیت کالا نیز در شش ماه نخست سال جاری شاهد افزایش 23 درصدی در زمینه مسافر و هشت درصدی در بخش ترانزیت کالا بوده‌ایم.