نشست اعضای شبکه آزمایشگاهی نانو در پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو با حضور توفیق رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در محل پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار شد.

همچنین بیش از 70 نفر از مدیران و کارشناسان آزمایشگاه‌های مراکز عضو از سراسرکشور در نشست یادشده حضور داشتند و به تبادل نظر پرداختند.

در ابتدای این نشست دکتر سعید حصارکی سرپرست پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته به معرفی اجمالی پژوهشگاه مواد و انرژی پرداخت.

وی گفت: این پژوهشگاه شامل چهار پژوهشکده انرژی، سرامیک نیمه هادیها و فناوری نانو و مواد پیشرفته است که در قالب 12 گروه تخصصی به فعالیت تحقیقاتی و فعالیتهای علمی و پژوهشی می­پردازند.

این مسئول بیان کرد: در حال حاضر 50 دانشجوی دکترا و 140 دانشجوی کارشناسی ارشد در پژوهشگاه در رشته­های دکترای مواد و کارشناسی ارشد سرامیک، نانو مواد و انرژی مشغول به تحصیل هستند.

سرپرست پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته اضافه کرد: همچنین181 نفر دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا فارغ­التحصیل شده­اند.

حصارکی از فعالیتهای پژوهشی، فعالیتهای آموزشی و فعالیتهای خدماتی و آزمایشگاهی به­عنوان اهم فعالیتهای پژوهشگاه نام برد و این امر را بسیار مهم دانست.

وی بیان کرد: فعالیتهای پژوهشی شامل پروژه­های تحقیقاتی با رویکرد استفاده­های کاربردی و استفاده از نتایج آن به عنوان محصولات دانش بنیان، فعالیتهای آموزشی با هدف تربیت نیروهای متخصص در زمینه­های مختلف برای کمک به پیشرفت صنعت کشور صورت می گیرد.

سرپرست پژوهشکده فناوری نانو همچنین در خصوص محورهای عمده تحقیقاتی در پژوهشگاه تشریح کرد: محورهای عمده تحقیقاتی در این پژوهشگاه شامل انرژیهای تجدید­پذیر، کاهش آلاینده­های محیط زیست، مطالعات ساختاری مواد، سرامیکها و کامپوزیتهای پیشرفته برای کاربرد در صنایع مختلف، تولید و کاربرد نانو مواد و بیومواد است.

وی با اشاره به زمینه­های تحقیقاتی پژوهشگاه در حوزه نانو مواد گفت: در این حوزه فعالیتهای پژوهشگاه به دو صورت فعالیتهای پایه و تئوریک و فعالیتهای کاربردی صورت می­ گیرد که در بخش پایه و مبانی تئوریک مطالعات ساختاری روی نانو مواد، مدل­سازی خصوصیات و فرایندهای نانو مواد، شبیه­سازی رفتار مربوط به نانو مواد انجام می­گیرد.

حصارکی اضافه کرد: در بخش دیگر تحقیقات آزمایشگاهی و کاربردی در کاتالیست و فتوکاتالیست با استفاده از تکنیکهای مبتنی بر نانو الکترو­شیمی و فتو الکترو­شیمی، نانو سرامیکها و نانو کامپوزیتهای زمینه فلزی و سرامیکی برای صنایع مختلف از جمله صنایع هوایی و دفاعی، پزشکی و غذایی، سلولهای خورشیدی توسعه یافته بر اساس مواد نانو ساختار، حسگرهای گازی و نوری بر پایه نانو مواد، دارو رسانی کنترل شده و مهندسی بافت سخت استخوان و دندان با استفاده از نانو مواد زیستی صورت می گیرد.

نشست مدیران شبکه آزمایشگاهی هر شش ماه یک بار انجام می شود

در ادامه این نشست نیز رضا اسدی فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو کشور گفت: نشست مدیران شبکه آزمایشگاهی هر شش ماه یک بار به منظور آشنایی بیشتر مدیران آزمایشگاه‌ها با عملکرد و برنامه‌های جدید شبکه برگزار می شود.

این مسئول عنوان کرد: آشنایی با توانایی‌ها و امکانات مراکز عضو شبکه، به اشتراک‌گذاری تجربه و دانش در بین اعضای شبکه و ایجاد جریان دانش بین کارشناسان آزمایشگاه‌ها دیگر اهداف در این زمینه است.

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو کشور بیان کرد: افزایش کیفیت و کمیت خدمات آزمایشگاهی فناوری نانو در کشور نیز دنبال می شود.

وی همچنین هدف از برگزاری این نشستها در مراکز مختلف را آشنایی کارشناسان آزمایشگاههای مختلف سراسرکشور با توانمندی­های مراکز دیگر دانست.

این مسئول اضافه کرد: امیدواریم مراکز آزمایشگاهی در این نشستها بتوانند با توانمندی­های همدیگر آشنا شده و زمینه­های همکاری با هم را فراهم کرده تا به این وسیله باعث استحکام بین مراکز عضو شوند.

46 مرکز به عنوان عضو اصلی وجود دارد

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو کشور گفت: در حال حاضر در این ستاد 46 مرکز به عنوان عضو اصلی و شش مرکز به عنوان اعضای آزمایشی وجود دارد.

اسدی فرد یادآور شد: در سال 90 ما با پنج درخواست جدید مواجه بودیم که از این پنج مرکز دانشگاه صنعتی امیر­کبیر و دانشگاه رازی کرمانشاه پذیرفته شدند.

وی همچنین ادامه داد: ما بر اساس عملکرد و توانمندی عضوپذیری می­کنیم و آنچه که برای ما قابل قبول است، کیفیت است نه کمیت.

همچنین در ادامه این برنامه صدیقه صادق حسنی مدیر کارگروه­های تخصصی شبکه به ارائه گزارش فعالیتها و برنامه­های کارگروه­های تخصصی پرداخت.

مصطفی دستمردی دبیر کارگروه استاندارد و کالیبراسیون و مجتبی نسب دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو نیز به ارائه گزارش مختصر از نهمین دوره ارزیابی عملکرد آزمایشگاه­های عضو شبکه پرداختند.

این نشست با بازدید مهمانان از کلیه بخش­ا و آزمایشگاههای پژوهشگاه مواد و انرژی همراه بود.