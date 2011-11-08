آمادگی کامل نیروهای عراقی در آستانه خروج نظامیان آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، "سعدون الدلیمی" تاکید کرد: کسانی که تصور می کنند پس از خروج نظامیان آمریکایی از عراق کشور دچار بحران می شود در توهم به سر می برند و اطلاعاتی دقیقی ندارند.

وی افزود: نیروهای امنیتی عراقی از هر نظر آماده و در حال استقرار در سراسر کشور هستند و بیشتر پایگاههای نظامی که آمریکایی در آن حضور داشتند تحویل نیروهای عراقی شده است.

الدلیمی بیان کرد: نیروهای عراقی سلاحهای جدید و پیشرفته دریافت کرده اند و توان رزمی آنها در سطح عالی است و خرابکاران نمی توانند کاری از پیش ببرند.

شایان ذکر است که نظامیان آمریکایی قرار است در پایان سال جاری میلادی خاک عراق را ترک کنند که این موضوع سبب شده است برخی درباره توان نظامی عراق به ویژه درباره کنترل اوضاع و حفظ ثبات آن ابراز تردید کنند.