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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

وزیر دفاع عراق تاکید کرد:

آمادگی کامل نیروهای عراقی در آستانه خروج نظامیان آمریکایی

آمادگی کامل نیروهای عراقی در آستانه خروج نظامیان آمریکایی

وزیر دفاع عراق با تاکید بر توانمندی نظامی بالای عراق و آمادگی کامل نیروهای این کشور برای حفظ امنیت و ثبات، منتقدان خروج نظامیان آمریکا از کشورش را خیال پرداز توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، "سعدون الدلیمی" تاکید کرد: کسانی که تصور می کنند پس از خروج  نظامیان آمریکایی از عراق کشور دچار بحران می شود در توهم به سر می برند و اطلاعاتی دقیقی ندارند.

وی افزود: نیروهای امنیتی عراقی از هر نظر آماده و در حال استقرار در سراسر کشور هستند و بیشتر پایگاههای نظامی که آمریکایی در آن حضور داشتند تحویل نیروهای عراقی شده است.

الدلیمی بیان کرد: نیروهای عراقی سلاحهای جدید و پیشرفته دریافت کرده اند و توان رزمی آنها در سطح عالی است و خرابکاران نمی توانند کاری از پیش ببرند.

شایان ذکر است که نظامیان آمریکایی قرار است در پایان سال جاری میلادی خاک عراق را ترک کنند که این موضوع سبب شده است برخی درباره توان نظامی عراق به ویژه درباره کنترل اوضاع و حفظ ثبات آن ابراز تردید کنند.

کد مطلب 1455346

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