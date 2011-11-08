تمبر یاد بود زرشک و عناب در خراسان جنوبی رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری جشنواره ملی زرشک و عناب در 18 و 19 آبان ماه در خراسان جنوبی اظهار داشت: تمامی مقدمات برگزاری این جشنواره در استان آماده شده است.
غلامرضا هادربادی با بیان اینکه برگزاری همایش ملی زرشک و عناب در خراسان جنوبی از اسفندماه سال گذشته پیگیری شده است، افزود: سازمان جهاد کشاورزی به عنوان متولی برگزاری این همایش شناخته شده و بقیه دستگاههای ذیربط نیز در برگزاری این همایش نقش دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از ساماندهی شش کمیته برای هرچه بهتر برگزارشدن این همایش خبر داد و افزود: کمیته های پشتیبانی، تدارکات، علمی، آموزش، تبلیغات و اطلاع رسانی برای هرچه بهتر برگزار شدن این همایش تشکیل شده است.
هادربادی از ارسال 170 مقاله به دبیرخانه این جشنواره خبر داد و تصریح کرد: مقالات جشنواره توسط داوران مورد ارزیابی قرار گرفته و کتابچه مقالات تهیه شده است.
وی برگزاری کارگاههای آموزشی برای باغداران، زرشک کاران و عناب کاران را در راستای کاربردی کردن این همایش عنوان کرد و ادامه داد: علاوه بر این در این همایش باغداران از دانش بومی یکدیگر بهره می برند و از دانش فنی کارشناسان و متخصصان به نام کشور و استان استفاده می کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه کارگاههای آموزشی و بازدید از باغات زرشک و عناب قبل از برگزاری همایش ملی زرشک و عناب آغاز شده است، گفت: کارگاههای آموزشی در باغ زرشکی، به عنوان الگو با حضور نمایندگان زرشکاران استان در شهرستان سربیشه برگزار و با روشهای جدید کاشت، داشت و برداشت محصول زرشک آشنا شدند.
وی با اشاره به کارگاههای آموزشی محصول عناب نیز گفت: این کارگاهها در ماه گذشته با حضور عناب کاران خراسان جنوبی برگزارشد.
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