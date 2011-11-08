اعضای بدن بیمار مرگ مغزی در بوشهر به سه بیماز نیازمند اهدا شد

دکتر محمد کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زبیده سیار 60 ساله در حادثه رانندگی در برازجان دچار خونریزی مغزی شده بود که پس از انتقال به بیمارستان و تایید مرگ مغزی توسط پزشکان با موافقت خانواده اش سه عضو بدن وی برای بیماران نیازمند اهدا شد.
وی اظهارداشت: اعضای بدن این بیمار شامل کبد و دو کلیه وی امروز در بیمارستان فاطمه زهرا برداشت و برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شد.
کریم زاده گفت: اهدای عضو از سال 83 در بوشهر آغاز شده و اولین اهدای عضو سال 84 انجام شد اما از ابتدای امسال تاکنون چندین اهدای عضو در این استان داشته ایم.
رئیس تیم جراحی اعزامی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از خیرین خواست در صورت وجود مرگ مغزی در خانواده شان در این عمل خیر شرکت کنند.
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