اعضای بدن بیمار مرگ مغزی در بوشهر به سه بیماز نیازمند اهدا شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس تیم جراحی اعزامی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: اعضای بدن یک بانوی بیمار مرگ مغزی در بوشهر به سه بیمار نیازمند اهدا شد و به آنها زندگی دوباره بخشید.