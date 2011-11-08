22 طرح عمرانی شهرک صنعتی شیراز در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مدنی با بیان اینکه اجرای این طرحها با هدف توسعه زیرساختها و افزایش امکانات درحال انجام است، افزود: باتوجه به اینکه شهرک صنعتی بزرگ شیراز با یک هزار و 400 هکتار مساحت یکی از بزرگترین شهرکهای صنعتی کشور محسوب می شود توسعه زیرساختها در این شهرک صنعتی شتاب گرفته است.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون طرحهای مهمی نظیر احداث مخزن بتنی 10 هزار متر مکعبی، احداث 16 واحد جدید کارگاهی ، آسفالت فاز سه شهرک و تکمیل آسفالت فاز یک و عملیات اجرایی شبکه فاضلاب، آب و گاز در فاز سه درحال اجراست.

مدیر شهرک صنعتی شیراز اظهار داشت: همچنین به منظور تامین آب پایدار برای واحدهای صنعتی نیز تا پایان امسال عملیات حفاری و تجهیز چند حلقه چاه جدید انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 10 طرح عمرانی نیز در شهرک صنعتی بزرگ شیراز به بهره برداری رسیده از مهمترین این طرحها را بهره برداری از آسفالت فاز یک و سه معابر، آسفالت جاده دسترس، پیاده رو سازی و جدول گذاری و ساخت جاده دسترس و شبکه روشنایی در برخی فازهای این شهرک بیان کرد.

مدنی تصریح کرد: استقرار 57 درصد از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان فارس در شهرک صنعتی بزرگ شیراز بیانگر اهمیت ویژه این شهرک در توسعه صنعتی استان است.

وی تصریح کرد: هم اکنون 770 واحد صنعتی فعال در این شهرک صنعتی به بهره برداری رسیده است.