به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین اژه ای عصر سه شنبه در بیست یکمین نشست خبری خود با بیان اینکه مدیرعامل عزل شده بانک صادرات برای بازپرسی به عنوان متهم در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی احضار شده است گفت: این پرونده همچنان باز است و به زودی کیفرخواست برای وی صادر می شود. البته وی با قرار آزاد شده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه رئیس جمهور اظهار داشته قائم مقام بانک مرکزی از سوی قوه قضائیه تحت فشار قرار گرفته تا رئیس دفترش را متهم عنوان کند گفت: من چنین اظهاراتی را نشنیده ام ولی در مورد این گفته ها باید بگویم کذب محض است. قائم مقام بانک مرکزی به عنوان متهم بازداشت شد زیرا بیم تبانی وجود داشت. این حرفها حرف منطقی نیست، مگر می شود تحت فشار از مسئولی اقرار گرفت. این اقرار ارزش قانونی ندارد. در ضمن اگر این فرد ملاقاتی ندارد چگونه این اخبار منتشر شده است.

محسنی اژه ای درباره زمان برگزاری دادگاه فائزه هاشمی گفت: این دادگاه در روز سوم دیماه سال جاری برگزار می شود.

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا در مورد تابعیت دوگانه حجت الاسلام آقاتهرانی سوال کرد و اژه ای پاسخ داد: در این مورد اطلاعی ندارم ولی باید دولت و مجلس اینگونه موارد را پیگیری کنند.

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که برخی از افراد عضو گروه فتنه از داخل زندان نامه هایی را ارسال کرده و در رسانه های بیگانه منتشر شده است، گفت: همسویی فتنه از خارج از کشور از ابتدا تا امروز بوده است و برخی از جریانات داخلی فکر می کنند حرفهای نامربوط غرب امیدوارکننده است در حالی که آنها بدبخت و مفلوکند. طبق ضوابط زندان مطالب و نامه ها از زندان به خارج باید تحت نظارت مسئولان باشد که شاید کوتاهی شده است، ما نمی خواهیم سختگیری زیاد داشته باشیم ولی سازمان زندانها باید هوشیار باشد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به اینکه آیا احضار برخی نمایندگان مجلس را در پرونده اختلاس اخیر تایید می کنید، گفت: برخی احضار و با قرار هم آزاد شدند.

وی همچنین در مورد نتیجه پرونده مرد 12 هزار میلیاردی، گفت: هنوز سازمان بازرسی گزارش خود را ارسال نکرده است.

محسنی اژه ای در مورد پرونده جهرمی گفت: پرونده در حال تحقیق است و اگر وی مصاحبه ای بر خلاف واقعیت داشته باشند کارش را سخت می کند، ولی ما نمی توانیم افراد را ممنوع الحرف کنیم.