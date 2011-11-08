کاروان جشنواره فیلمهای کودکان به فریدونکنار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای بابلسر و فریدونکنار بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه ورود این کاروان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به مناسبت بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، کاروان فرهنگی سینمایی با رویکرد نشاط و شادابی برای کودکان، امید و تعالی برای نوجوانان، مهربانی و همدلی برای خانواده ها با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان فریدونکنار به سه مدرسه راهنمایی و ابتدایی فریدونکنار اعزام شد.

فرهاد باقری افزود: با اجرای برنامه های شاد و متنوع هنری، بسته های فرهنگی را به دانش آموزان اهدا و مایه نشاط و شادابی شدند.

وی گفت: این اقلام شامل سه حلقه لوح فشرده فیلم های سینمایی، کتاب قصه آیه ها، هدیه فرهنگی بوده که از محل بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان کاروان فرهنگی تهیه و به دانش‌آموزان مدارس شهرستان اهدا شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای بابلسر و فریدونکنار افزود: اجرا و ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی از وظایف اصلی ما بوده که باید بیشتر و بهتر به آن رسیدگی کنیم.