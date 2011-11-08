راه اندازی مرکز رادیوتراپی در زنجان نیاز اساسی بیماران سرطانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌‌نژاد ظهر سه شنبه در بازدید از دانشگاه علوم پزشکی زنجان به مناسبت دهه ولایت و اعیاد سعید قربان و غدیرخم در حاشیه مراسم کلنگ زنی احداث ساختمان رادیوتراپی بیمارستان ولی‌عصر (عج) افزود: احداث این ساختمان یکی از نیازهای اساسی شهروندان است.

وی با بیان اینکه مراکز رادیوتراپی در بسیاری از استان‌ها وجود ندارد و در صورت وجود در برخی استان‌ها نیز با تکنولوژی بسیار قدیمی تجهیز شده است ادامه داد: احداث این ساختمان که با مشارکت خیرین صورت می‌گیرد تأثیر به‌سزایی در روند درمان بیماران در استان خواهد داشت.

رئوفی نژاد با اشاره به اینکه برخی از کارها به هیچ‌وجه جنبه اقتصادی و ورود خیرین در امور به جهت کار خیر و ثواب اخرویاست ادامه داد: همواره ورود خیرین در مسائلی بوده که هم دولت و هم مردم نیاز داشتند و این افراد قدم‌های بسیار مؤثری در راستای خدمت به مردم برداشته‌اند.

استاندار زنجان ، ورود 12 میلیارد تومان از طریق بخش خصوصی به این پروژه را کار بزرگی در زمینه درمان عنوان کرد و گفت: تاثیر این امر برای نیازمندان به این نوع درمان بسیار چشم‌گیر خواهد شد.