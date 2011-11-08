اعتماد عمومی با کمک مدیران مؤثر در سیستم بانکی تقویت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین یزدان پناه ظهر سه شنبه در پنجمین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان که در محل مدیریت شعب بانک کشاورزی قزوین برگزارشد گفت: رشد و توسعه کشور منطبق بر توسعه شبکی بانکی است زیرا بانک ها در تجهیز منابع مالی و تأمین منابع سرمایه گذاری نقش مهمی بر عهده دارند.

مدیرکل بازرسی استان قزوین با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت های درون سیستمی اظهارداشت: وقتی ابزار و سیستم کنترلی دستگاههای اجرایی به ویژه در شبکه بانکی با پیشرفت و فن آوری روز متناسب نباشد انتظار کنترل و نظارت لحظه ای و به هنگام غیر منطقی است.

وی گفت: نبض حوزه نظارتی باید در اختیار مدیران باشد و همراه با گستردگی فعالیت ها و ارایه خدمات جدید و متنوع ابزار و روش های نظارتی نیز تغییر کند تا کنترل ها دقیق تر و شفاف تر انجام شود.

یزدان پناه افزود: برنامه ریزی و ساماندهی در تمامی سطوح و بخشها بدون نظارت نتیجه مطلوبی ندارد و به همین منظور حضور کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور در مراکز حساس تصمیم گیری و تصمیم ساز از جمله کمیته اعتبارات بانک ها بسیار ضروری و مهم است.

وی اضافه کرد: حضور نمایندگان سازمان بازرسی در این کمیته از گذشته مطرح بوده ولی به دلایل متعددی این امر محقق نشد و به شبکه بانکی کشور آسیبب زد.

این مسئول با اشاره به راه اندازی سامانه کشوری نظارت بر معاملات دستگاههای اجرایی عنوان کرد: بواسطه همکاری و تعامل خوب مدیران و حضور بازرسان در کمیسیون معاملات دستگاهها، روند تذکر در برگزاری مناقصه ها و مزایده ها نسبت به گذشته کمتر شده است.

مدیرکل بازرسی استان قزوین با بیان آسیب های موجود در شبکه بانکی کشور هم اظهارداشت: چشم پوشی و سهل انگاری در اجرای ضوابط و قوانین، عدم اعتبار سنجی مناسب، کنترل نشدن منابع تضمین کننده تسهیلات، تفویض اختیار بی حد و حصر و تهیه و تکمیل پیش فاکتورهای صوری و فرمهای مربوط به تسهیلات از مهمترین این آسیب هاست.

وی تصریح کرد: عدم توجه به اهلیت افراد دریافت کننده تسهیلات، کارشناسی نشدن صحیح و دقیق وثیقه ها (متناسب با تسهیلات)عدم توجه به گردش حساب و مطالبات معوق مشتری در سایر بانک ها، عدم نظارت های درون سازمانی مستمر در رده های مختلف و توجه نکردن به توجیهات فنی، مالی و اقتصادی از دیگر آسیب های این بخش به شمار می رود.

یزدان پناه در ادامه یادآورشد: نباید در گرفتن تضمین کافی و صد در صد معتبر برای تسهیلات اعطایی، سلیقه ای عمل شود و یا با فشارهای متعدد برخی افراد و مدیریت ها در سطوح مختلف قوانین نادیده گرفته شوند بلکه بایستی حساسیت لازم و اعمال قانون نسبت به همه مراجعین و افراد وجود داشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد: با برگزاری جلسات هم اندیشی و کمیسیونهای علمی تخصصی با رویکرد آسیب شناسی در حوزه بانکی و همچنین شناسایی راه کارهای کارشناسی و اصولی شاهد هدایت افکار عمومی به سمت صحیح و رشد و شکوفایی عرصه اقتصادی در نظام مقدس اسلامی باشیم.

مدیرکل بازرسی استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح و تبیین جایگاه قانونی، وظایف، سیاست ها و اهداف سازمان بازرسی کل کشوراظهارداشت: سازمان بازرسی به عنوان ارگان عالیه نظارتی نظام با رویکرد پیشگیری و اصلاح امور، منابع انسانی و مدیران دستگاهها را مصداق واقعی بیت المال می داند و به دنبال مچگیری نیست.

حاجی عباسی دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان نیز با استقبال از حضور نمایندگان دستگاه نظارتی در کمیته اعتبارات بانک ها گفت: حضور کارشناسان سازمان بازرسی در این کمیته پشتیبان خوبی است تا با تعامل و همفکری، کارها درست و شفاف انجام شده و زمینه هر چه بهتر اجرای صحیح قوانین و مقررات فراهم شود.

حاجی عباسی افزود: وجود خطا با گستردگی کارهای اجرایی، اجتناب ناپذیر است ولی در نظام اسلامی این درصد باید بسیار پایین باشد.

وی همچنین ضمن ارائه گزارشی از مجموع اقدامات و روند برگزاری جلسات هماهنگی بانکهای استان تأکید کرد: با توجه به پایین بودن هزینه پیشگیری، از نظارت استقبال و تلاش می کنیم تا با دعوت از کارشناسان کارگروه اقتصادی و زیربنایی اداره کل بازرسی استان جهت حضور در جلسات در راستای رضایتمندی مردم و جلب اعتماد عمومی قدم برداریم.