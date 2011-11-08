به گزارش خبرنگار مهر، هادی طالبیان ظهر سه شنبه در جلسه برنامه خانواده جامع پایدار این طرح اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر با افزایش آمار روز افزون طلاق، این مسئله به یک روند و معضل مهم اجتماعی تبدیل شده، اجرای طرح‌های مداخله‌ای برای پیشگیری از آن ضرورتی انکار ناپذیر است.

طالبیان هدف کلی از اجرای طرح خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و اجتماعی به متقاضیان طلاق شهر مشهد را پیشگیری از گسترش طلاق در بین این افراد عنوان کرد و افزود: حساس‌سازی و آموزش مجموعه‌ای از اطلاعات مشخص، مدون و مجزا به هشت گروه مرتبط با بحث طلاق در استان به منظور افزایش آگاهی آنان برنامه اصلی اجرایی این طرح است.

وی گفت: آموزش‌ها در حوزه حساس‌سازی و آموزش به سرپرستان مجتمع‌، معاونان ارجاع و قضات خانواده مجتمع‌های قضایی، مدیران دفاتر، پرسنل شعب، مشاوران واحد ارشاد و معاضدت قضایی، وکلا و عریضه نویسان مجتمع‌های قضایی خانواده شهر مشهد ارائه می‌شود.

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان استان بازآموزی مشاوران حوزه روان‌شناسی و خدمات مشاوره‌ای در زمینه پیشگیری از طلاق و مشاوره متقاضیان مراجعه کننده به مجتمع‌های قضایی خانواده را از دیگر قسمت‌های این طرح عنوان کرد و افزود: ارائه خدمات مشاوره گروهی به خانواده‌های متقاضیان طلاق مراجعه‌کننده به مجتمع‌های قضایی خانواده و خدمات اجتماعی به این افراد نیز بخش دیگری از این طرح است.

طالبیان افزود: اقدامات پیشگیرانه این طرح عبارت از تمام فعالیت‌هایی است که در راستای جلوگیری از وقوع طلاق‌های عاطفی، اجتماعی و قانونی و نیز پیشگیری از آسیب‌ها و پیامدهای ناشی از این معضل برای خانواده‌ها صورت می‌گیرد.

وی گفت: این اقدامات در سه سطح ابتدایی شامل‌ سیاست‌ها و طرح‌هایی‌ برای‌ پیشگیری‌ از شرایط وقوع طلاق، میانی شامل توجه ویژه به خانواده‌های در معرض طلاق و تکمیلی که عبارت از تمام اقدام‌های مداخله‌ای و درمانی در زمان بعد از واقعه طلاق برای کاهش پیامدهای آسیبزای آن و بهبود وضعیت روحی ـ روانی افراد مطلقه و فرزندان آنها طراحی و برنامه‌ریزی شده است.

طالبیان افزود: آموزش‌ها در این طرح، در قالب کارگاه هم‌اندیشی، کلاس آموزشی، جلسات مشاوره و کتاب همراه با سخنرانی، بحث گروهی و ایفای نقش است.

مدیرکل امور جوانان خراسان رضوی با اشاره به مشارکت استانداری خراسان رضوی، اداره‌کل امور جوانان، اداره‌کل دادگستری و دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در اجرای این طرح، زمان آغاز آن را نیمه آبان سال جاری اعلام کرد.