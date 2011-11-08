راه اندازی سازمان غیردولتی میکروب شناسی در ایران ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالوهاب البرزی افزود: به منظور پیشرفت در زمینه میکروب شناسی باید یکNGO تشکیل شود و شبکه های آن در سراسر کشور فعال شوند.

وی تاکید کرد: با همکاری و متحد کار کردن علوم پایه و بالینی و برقراری ارتباط بین متخصصان این رشته در سراسر کشور در زمینه میکروب شناسی پیشرفت خواهیم کرد که فایده اصلی آن به مردم می رسد.

رئیس کنگره میکروب شناسی بالینی ایران گفت: مسئولان دولتی به تنهایی نمی توانند همه فعالیتها را انجام دهند و ما برای جبران عقب بودن از میکروب شناسی مدرن دنیا باید تمام تلاش خود را در زمینه های مختلف انجام دهیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر ما در زمینه قارچ شناسی گامهای مهمی برداشته ایم اما برای پیشرفتهای بیشتر نیاز داریم که در سراسر ایران آزمایشگاه های مرکزی فعال شوند.

البرزی افزود: میکروب شناسی را به صورت الفبایی آموخته ایم ولی برای آموزش دانشجویان در این زمینه باید آزمایشگاه هایی راه اندازی کنیم که نیاز به همکاری مسئولان داریم.

این فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان افزود: بدون همکاری استادان علوم پایه و بالینی مسایل بیماریهای عفونی در کشور حل نمی شود که راه اندازی انجمنها وNGO های میکروب شناسی می تواند در رفع مشکلات موجود در این زمینه موثر باشد.

پنجمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران از 17 آبان ماه جاری در سالنهای سینا و صدرای دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مدت سه روز در حال برگزاری است.