مرکز چاپ دیجیتال در مرکز تربیت مربی کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز چاپ دیجیتال با اولین قرنطینه تکثیر سئوالات آزمون ادواری متمرکز کشوری در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت.

این امر با توجه به دستور پرند سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و همچنین پشتیبانی حاجلو معاون اداری و پشتیبانی سازمان صورت گرفته است.

همچنین امر یادشده با هدف توسعه، رشد و اعتلای آموزشهای فنی و حرفه ای و به منظور تولید و نشر منابع آموزشی و هماهنگ سازی سئوالات و ارزشیابی آزمونهای ادواری به صورت کشوری صورت گرفت.

این چاپخانه از جدیدترین و بروزترین دستگاههای چاپ دیجیتال بهره مند است.

به کمک این امر، این چاپخانه، امکان مناسبی برای چاپ و تکثیر و بسته بندی منابع آموزشی برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مراکز فنی و حرفه ای فراهم کرده است.

مرکز تربیت مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در منطقه حسن آباد کرج مستقر است.