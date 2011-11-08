طرح دورکاری در بهزیستی خراسان رضوی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی خسروی نسب ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل‌های دولت، در سال جاری قرار است کارکنان واجد شرایط، فعالیت‌های کاری خود را به صورت دورکاری انجام دهند.

وی اضافه کرد: برای اجرای این دستورالعمل، کارگروه دورکاری در بهزیستی از حدود یک ماه پیش تشکیل شده که در این مدت ضمن شناسایی رده‌های خدمتی که می‌توانند به صورت دورکاری ارائه شوند، کارشناسان و کارکنان واجد شرایط دورکاری را نیز تعیین کرده است.

خسروی ادامه داد: با تصمیم این کارگروه، در مرحله‌ اول، از حوزه‌ هر معاونت در بهزیستی استان، 2 نفر برای دورکاری انتخاب شده‌اند که ابلاغ‌های آنان به زودی صادر می‌شود.

وی همچنین گفت: این افراد با توجه به شرایط اعلام شده در حکم ابلاغی آنان که تعداد و شرایط روزهای دورکاری در هفته و ماه را تعیین می‌کند ،می‌توانند فعالیت‌های خود را به صورت دورکاری و خارج از محیط سازمان انجام داده و نتایج فعالیت‌های آنان توسط کارگروه مربوطه، نظارت و پیگیری می‌شود.

وی یادآور شد: موضوع دورکاری در مرحله‌ اول در ستاد استانی به اجرا درمی‌آید و در این مرحله، بهزیستی شهرستان‌ها شامل این طرح نیستند.

ارائه خدمات بهزیستی در دفاتر پیشخوان دولت

این مسئول در بهزیستی خراسان رضوی همچنین از ارائه‌ برخی خدمات سازمان متبوع خود در دفاتر پیشخوان‌های خدمات دولت که توسط بخش غیر دولتی اداره می‌شود از ماه آینده خبر داد.

وی گفت: تفاهم‌نامه‌ ارائه‌ خدمات بهزیستی در پیشخوان دولت، بین بهزیستی و استانداری خراسان رضوی منعقد شده و فاز اجرایی آن در روزهای آینده آغاز می‌شود.

خسروی نسب گفت: از این پس، متقاضیان صدور مجوزهای 13 گانه بهزیستی مانند مهدهای کودک، مراکز شبانه‌روزی، مراکز توانبخشی و حرفه‌آموزی معلولین و سایر فعالیت‌ها باید تمام کارها و مراحل دریافت فرم‌ها، ارسال مدارک و صدور مجوز را از طریق دفاتر پیشخوان‌ دولت پیگیری کنند.

وی در خصوص سایر خدمات بهزیستی که در پیشخوان دولت ارائه می‌شود گفت: کلیه مراحل صدور کارت معلولیت مانند ثبت نام و پذیرش و اخذ مدارک و نیز تمام مراحل تقاضای تشکیل پرونده در بهزیستی و استفاده از خدمات این سازمان، در دفاتر پیشخوان انجام می‌گیرد و نیازی به مراجعه‌ حضوری متقاضیان به بهزیستی استان و شهرستان‌ها نیست.

وی گفت: پس از اینکه کارکنان منتخب بهزیستی در دفاتر پیشخوان در سراسر استان، توسط کارشناسان بهزیستی آموزش‌های لازم را ببینند و به خوبی با دستورالعمل‌ها و قوانین بهزیستی آشنا و در دفاتر مستقر شوند، نشانی این دفاتر به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی افزود: از زمانی که بهزیستی، نشانی و شروع به کار این واحدها را اعلام کند، مراجعانی که این خدمات را می‌خواهند باید مستقیما به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند و نیازی به رفت و آمد به ادارات بهزیستی نیست.

وی تأکید کرد: نمایندگان بهزیستی، ارائه‌ خدمات به مددجویان و جمعیت هدف سازمان در دفاتر پیشخوان را از طریق رایانه‌ای به دقت زیر نظر دارند و بر کیفیت این خدمات نظارت می‌کنند تا حقوقی از شهروندان ضایع نشود.

میز خدمت در بهزیستی راه اندازی شد

دبیر هیأت عالی نظارت بهزیستی استان همچنین از راه‌اندازی میز خدمت در این نهاد یاد کرد و گفت: در حال حاضر، میز خدمت در بهزیستی استان در جنب ورودی سازمان دایر شده و آموزش‌های لازم به مسئول مستقر در این میز نیز ارائه شده است.

خسروی نسب گفت: یک نماینده‌ تام‌الاختیار بهزیستی که بر تمام وظایف و خدمات بهزیستی، مسلط باشد در مبدأ ورودی بهزیستی در این میز مستقر می‌شود تا به محض ورود ارباب رجوع به محیط اداری، درخواست و تقاضای او را دریافت کرده و زمان دقیق پاسخگویی به تقاضای وی را مشخص کند.

وی افزود: راه‌اندازی این میز ضمن پاسخگویی سریع به ارباب رجوع و جلوگیری از سرگردانی وی در بخش‌های مختلف اداری، تکریم آنان را نیز مد نظر قرار داده و از ایجاد موانع اداری برای مراجعین جلوگیزی می کند.

وی گفت: برای اینکه زمینه‌ روان‌شدن کارها فراهم شود هر روز یکی از اعضای شورای معاونین بهزیستی در یک ساعت معین در این میز مستقر می‌شود تا ضمن راهنمایی مراجعین، کارکنان و ارباب رجوع را به صورت عملی با کارکرد این میز خدمت آشنا کنند.