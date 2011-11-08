مرکز رادیوتراپی توسط خیرین زنجانی ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سروری زنجانی افزود: ساختمان رادیوتراپی استان از نوع اسکلت بتنی با مساحت 168 مترمربع و اعتبار 288 میلیون تومان در طول 6 ماه اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: از حدود چهار سال پیش 22 مورد مجوز به بخش خصوصی صادر شده است و این در حالی است که این میزان مجوز بیش از مجوزهای صادر شده در 20 سال گذشته بوده است.

سروری‌زنجانی با بیان اینکه مجوزهای مذکور شامل مجوز ایجاد درمانگاه، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، تزریقات و غیره است افزود: در این مدت زمان 6 انجمن خیریه سلامت نیز راه‌اندازی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان پروژه یادمان شهید گمنام این دانشگاه با اسکلت فلزی و نمای سنگ تراشی و گرانیک در طول سه ماه انجام خواهد شدو اعتبار مربوط به این پروژه 50 میلیون تومان و مساحت کمی بنا نیز حدود 100 مترمربع است همچنین پروژه سردرب پردیس اصلی دانشگاه جهت ساماندهی سایت مرکزی علوم پزشکی زنجان توسط مشاوران طرح مطالعه شده و دانشکده دندانپزشکی و بخش فناوری‌های نوین و دانشگاه نیز در سال‌های آتی در این مکان احداث خواهد شد.

سروری زنجانی اعتبار تخصیص یافته به پروژه پردیس اصلی دانشگاه را 711 میلیون و 300 هزار تومان عنوان کرد و گفت: مجموعه چند منظوره ورزشی با یک میلیارد و 700 میلیون تومان نیز در سال‌جاری کلنگ زنی خواهد شد و ساخت 20 واحد مسکونی متخصصین شهرستان های استان نیمی در سال‌جاری و نیمی دیگر نیز در نیمه اول سال 91 آغاز خواهد شد.

سروری زنجانی افزود: بیمارستان سوختگی استان نیز در کنار بیمارستان آیت الله موسوی با ظرفیت قابل قبولی در حال ساخت است.