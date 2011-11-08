میزان آموزش مهارتهای زندگی قبل از ازدواج در مازندران پایین است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جانبازی در همایش خانواده موفق اظهار داشت: برگزاری این گونه همایشها به صورت کارگاهی می تواند به خانواده ها الگو بدهد به ویژه برای افراد تحت پوشش بهزیستی و افراد نیازمند تا بتوانند از این فرصت استفاده کنند.

وی ادامه داد: همایش های این چنینی باید در راستای آشنایی و بالابردن سطح درک و شناخت زوجین نسبت به یکدیگر برگزار شود.

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران تصریح کرد: زوجین با آموزش های مهارتی می توانند یکدیگر را بهتر درک کنند و این همایش نیز از فعالیت های ضروری محسوب می شود.

جانبازی با اشاره به اینکه افزایش آمار طلاق یکی از مشکلات سطح کشور و استان است، گفت: این موضوع دغدغه تمام مسئولان است که بحث شناخت زوجین نسبت به یکدیگر در این مقوله مطرح می شود.

وی افزود: یادگیری مهارت ها قبل از ازدواج ضروری بوده تا با آگاهی زندگی تشکیل دهند.

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران یادآور شد: اغلب این گونه برنامه ها توسط دستگاه ها با هماهنگی دفتر اجتماعی استانداری مازندران برگزار می شود.

جانبازی ادامه داد: دفتر اجتماعی استانداری مازندران، پیگیر کاهش آسیب های اجتماعی در استان است.

وی اظهار داشت: زنان در جامعه باید نقش زینب گونه داشته باشند که امیدواریم در ایفای نقش به نحو احسن انجام وظیفه کنند.

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران افزود: زنان به معنای واقعی در جامعه باید ایفای نقش کنند و مقوله عفاف، حجاب و پاکدامنی آنها می تواند نگهدارنده و حافظ خون شهیدان باشد.