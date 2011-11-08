حبس زنان ننگی برای آل خلیفه/ناکارامدی گزینه سرکوب و اوج گیری تظاهرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، "آیت الله شیخ عیسی قاسم" از علمای برجسته بحرینی گفت : زندانی کردن زنان مسلمان ننگی بزرگ برای رژیم آل خلیفه است.

وی افزود: آیا این افتخاری برای رژیم است که عیدها یکی پس از دیگری بیایند و زنان مسلمان در زندان به دور از خانواده خود باشند؟آیا افتخار است که در شبهای عید به مردم گازهای سمی هدیه کنند؟

قاسم تاکید کرد: امیدوارم که خفه کنندگان خفه شوند و کسانی که دست به کشتار می زنند کشته شوند.زنان مسلمانی که در زندان به سر می برند خواستار حق و عدالتند و خواسته غیر مشروعی ندارند.

از سوی دیگر فعالان بحرینی اعلام کردند نیروهای رژیم بحرین به همراهی اشغالگران سعودی به تظاهرات کنندگان پس از نماز عید قربان به شکل وحشیانه ای حمله کرده اند.

تظاهرات کنندگان پلاکاردهایی حمل می کردند که بر روی آن نوشته شده بود: عید ما روزی است که سرزمین ما از اشغال سعودی ها آزاد شود، آنها همچین شعار می دادند : حمد باید سرنگون شود.

جمعیت الوفاق بحرین هم با صدور بیانیه ای تهاجم نظامیان رژیم بحرین به تشییع کنندگان شهید محمد الدیهی را محکوم و بیان کرد: اتهاماتی که وزارت کشور بحرین به تشییع کنندگان زده،بی اساس و خلاف واقعیت است.

در این بیانیه آمده است : گزینه امنیتی در برابر اوج گیری تظاهرات مسالمت آمیز بی اثر است و به کارگیری مفرط زور با همه ارزشهای انسانی منافات دارد.