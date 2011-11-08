نخستین همایش گیاهان دارویی در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بخارایی در حاشیه برگزاری این همایش به خبرنگاران اظهار داشت: در آینده‌ای نزدیک اتحادیه قصد دارد همایش کشوری گیاهان دارویی با حضور حکما از سراسر کشور را در مشهد برگزار کنند.

رئیس اتحادیه گیاهان دارویی مشهد تصریح کرد: با توجه به پیشرفت علم و تکنولو‍‍‍ژی برگزاری این چنین همایش‌هایی تاثیر به سزایی در آگاه‌سازی شرکت‌ کنندگان این مراسم دارد.

وی ادامه داد: ارتباط طب سنتی با طب جدید و بیان موضوعات روز طب سنتی از جمله مباحثی است که در این همایش مطرح می شود.

وی افزود: این همایش با رویکرد ارتقاء سطح علمی شاغلان این صنف با همکاری این اتحادیه و بخش خصوصی برگزار شد.