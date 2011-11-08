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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۴۶

نخستین همایش گیاهان دارویی در مشهد برگزار شد

نخستین همایش گیاهان دارویی در مشهد برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه گیاهان دارویی مشهد از برگزاری نخستین همایش تخصصی گیاهان دارویی با پشتیبانی بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بخارایی در حاشیه برگزاری این همایش به خبرنگاران اظهار داشت: در آینده‌ای نزدیک اتحادیه قصد دارد همایش کشوری گیاهان دارویی با حضور حکما از سراسر کشور را در مشهد برگزار کنند.

رئیس اتحادیه گیاهان دارویی مشهد تصریح کرد: با توجه به پیشرفت علم و تکنولو‍‍‍ژی برگزاری این چنین همایش‌هایی تاثیر به سزایی در آگاه‌سازی شرکت‌ کنندگان این مراسم دارد.

وی ادامه داد: ارتباط طب سنتی با طب جدید و  بیان موضوعات روز طب سنتی از جمله مباحثی است که در این همایش مطرح می شود.

وی افزود: این همایش با رویکرد ارتقاء سطح علمی شاغلان این صنف با همکاری این اتحادیه و بخش خصوصی برگزار شد.

کد مطلب 1455378

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