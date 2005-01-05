پرونده اروپا در 25 سال گذشته سياه است ، اكنون هم رفتار اعتماد بخشي ندارد

جواد جهانگيرزاده عضو كميسيون امنيت ملي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، در خصوص مطالبات معوقه ايران از اروپا در پرونده هسته اي از جمله 50 هزار كيلو UF6، تجهيزات باقي مانده نيروگاه بوشهر و 775 هزار كيلو اورانيوم ، گفت : مطالبات ما صرفا به اين موضوعات محدود نمي شود، زيرا كه ما مطالبات و خواسته هاي معنوي از اين كشورها داريم كه بدون پاسخ مانده. لذا آنها به راحتي و با استفاده از ابزاري كه درجهان در دست دارند به بسياري از تعهدات جديد خود هم عمل نمي كنند.

وي اضافه كرد: به نظر مي رسد احصاء اين مطالبات در مذاكرات و بيان موضوع در افكار عمومي جهان كه آنها هيچ گاه به تعهدات عمل نكرده اند ، بهترين راهكار است. ما به هر ترتيب بايد جهان را نسبت به اين نوع از برخوردهاي گزينشي و توام با ملاحظات شديد سياسي آگاه كنيم.

جهانگيرزاده با اشاره به اينكه" من اصلا به بازپس گيري مطالبات ايران از اروپا خوشبين نيستم"، گفت: ما در مذاكرات هسته اي مجموع وسيعي از تعهدات را روي كاغذ از اروپا گرفتيم ؛ اما آنها به كداميك تاكنون عمل كرده اند؟ ولي ايرانيان درهمه موارد متعهد بوده اند.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاكيد بر اينكه آنچه واقعيت است نبود يك رفتار اعتماد بخش از طرف اروپا مي باشد ، گفت : من معتقدم آنهايي كه مجموعه مطالبات ايران از اروپا را مطرح مي كنند ، كار خوبي انجام مي دهند ؛ اما باز مي گويم كه يادآوري اين مجموعه مطالبات تاكنون موثر نبوده و به آن عمل نشده است .