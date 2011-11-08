تخلفات ساختمانی در منطقه 11 مشهد 60 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین طاهری پور اظهار داشت: با توجه به تنوع در ساخت و سازهای منطقه، این شهرداری توانسته با کنترل، مدیریت ونظارت برساخت وسازها تخلفات ساختمانی را به صورت چشمگیری کاهش دهد.

وی اظهار داشت: به دلیل حساسیت بالای امر ساخت وساز و اهمیت استحکام بنا شهرداری منطقه 11 باموارد تخلف ساختمانی برخورد خواهد کرد.

شهردار منطقه 11 مشهد افزود: ازابتدای سال 90 تخلفات ساختمانی 230 مورد بوده است که بیشتر شامل تخریب های بناهای ساخته شده بدون مجوز وطبقات مازاد ایجادشده و فاقداستانداردهای لازم می شود.

طاهری پور با اشاره به اینکه این تخریب ها بیشتربرای بازگشایی بلوارفرهنگ بوده است افزود: در6 ماهه نخست 13 مورد اجرا آرای قلع بنا کمیسیون ماده100به علت رعایت نکردن استاندارد و ایجاد بنای بدون استحکام بوده است که در محل باهمکاری مرجع قضایی وانتظامی اجرا شده است.