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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۰۰

طاهری پور:

تخلفات ساختمانی در منطقه 11 مشهد 60 درصد کاهش یافت

تخلفات ساختمانی در منطقه 11 مشهد 60 درصد کاهش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه 11مشهد از کاهش 60 درصدی میزان تخلفات ساختمانی ظرف 6ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین طاهری پور اظهار داشت: با توجه به تنوع در ساخت و سازهای منطقه، این شهرداری توانسته با کنترل، مدیریت ونظارت برساخت وسازها تخلفات ساختمانی را به صورت چشمگیری کاهش دهد.

وی اظهار داشت: به دلیل حساسیت بالای امر ساخت وساز و اهمیت استحکام بنا شهرداری منطقه 11 باموارد تخلف ساختمانی برخورد خواهد کرد.

شهردار منطقه 11 مشهد افزود: ازابتدای سال 90 تخلفات ساختمانی 230 مورد بوده است که بیشتر شامل تخریب های بناهای ساخته شده بدون مجوز وطبقات مازاد ایجادشده و فاقداستانداردهای لازم می شود.

طاهری پور با اشاره به اینکه این تخریب ها بیشتربرای بازگشایی بلوارفرهنگ بوده است افزود: در6 ماهه نخست 13 مورد اجرا آرای قلع بنا کمیسیون ماده100به علت رعایت نکردن استاندارد و ایجاد بنای بدون استحکام بوده است که در محل باهمکاری مرجع قضایی وانتظامی اجرا شده است.

کد مطلب 1455381

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