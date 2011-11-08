شناسایی معضلات اجتماعی تاثیر امر به معروف را بیشتر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی در اولین جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر تبلیغات اسلامی که ظهر سه شنبه برگزار شد، اظهارداشت: با ارزیابی مناسب فضای جامعه و رصد مشکلات فرهنگی جامعه می توانیم در زمینه امر به معروف و نهی از منکر برای هر کدام از اقشار جامعه راه مناسب و جداگانه ای پیشنهاد کنیم و شاهد افزایش اثربخشی فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه باشیم.

وی افزود: کسی که امر به معروف و نهی از منکر می ‌کند ابتدا باید این فریضه را بشناسد و از شیوه های صحیح اجرای این فریضه الهی آگاهی داشته باشد تا بتواند در کار خود موفق شود.

این مسئول یادآورشد: در عصری زندگی می کنیم که دایره معروف و منکرها وسیع تر شده و همین امر نشانگر پیچیدگی و اهمیت کار است از این رو مانند سابق نمی توان به آسانی معروف و منکرها از یکدیگر شناسایی کرد بنابراین باید قبل از انجام این فریضه الهی اطلاعات و آگاهی خود را در این زمینه افزایش دهیم.

حجت الاسلام نعمت اللهی افزود: معروف و منکرها باید در سطح کلان اجتماعی احصاء و سپس رتبه بندی شوند تا شیوه های برخورد صحیح در این زمینه مشخص شود تا شاهد اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باشیم.

وی آگاهی داشتن از شیوه برخورد با منکر را مهم دانست و گفت: باید در امر به معروف و نهی از منکر طوری برخورد کنیم که سخنان ما سبب ایجاد تحول در فرد شود نه موجب شدت عمل افراد از این رو خوش رویی، داشتن سعه صدر و منطق در گفتار و اعمال و الگو بودن از جمله وی‍ژگی های آمرین به معروف و ناهیان از منکر است تا سخنانش در مخاطب تاثیرگذار باشد.

این مسئول از اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خواست با برگزاری جلسات توجیهی، توزیع جزوات آموزشی، مسابقات فرهنگی، اطلاع رسانی گسترده و نصب بنر در مناطق مختلف شهر در راستای هر چه فعالتر کردن این ستاد گام بردارند و فرهنگ انتقاد سازنده را در فضای اداری تبلیغات اسلامی و همچنین سطح استان نهادینه کنند.