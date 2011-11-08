مذاکرات صالحی با مقامات ارمنی/ سفر قریب الوقوع احمدی نژاد به ایروان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبرصالحی در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه و مردمی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان بر ضرورت ارتقاء و تعمیق روابط دوجانبه در موضوعات مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی تأکید کرد.



وی با مرور بر توافقات دو کشور در چارچوب اجلاس دهم کمیسیون مشترک همکاریها که چندی پیش در تهران برگزار شد با اشاره به لزوم فراهم ساختن زمینه های اجرائی شدن این همکاریها بر ضرورت آماده سازی اسناد توافقات دو طرف برای نهائی شدن و امضاء ان در جریان سفر قریب الوقوع احمدی نژاد به ارمنستان تأکید کرد.



صالحی همکاریهای دو کشور در زمینه انتقال برق ، حمل و نقل ، راه و انتقال فرآورده های نفتی را مهم خواند و زمینه سازی عملیاتی شدن این پروژه ها را مورد تاکید قرار داد.



افزایش تبادل گردش گران از طریق اعطای تسهیلات روادید ، ارتقای حجم روابط تجاری ، قائل شدن نقش بیشتر برای تجار بخش خصوصی در دو کشور از دیگر موضوعات طرح شده در دیدار وزیر خارجه کشورمان با وزیر خارجه ارمنستان بود.



ادوارد نعل بندیان وزیر خارجه ارمنستان نیز در این دیدار با ثمر بخش خواندن تصمیمات متخده در چارچوب اجلاس دهم کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور که در خرداد ماه سال جاری در تهران برگزار شد، با توجه به برنامه سفر آتی رئیس جمهور کشورمان به ارمنستان این سفر را نقطه عطفی در ارتقاء و تعمیق روابط دو کشور در سطوح عالی ، فرآیند و روابط سطوح مختلف سیاسی ، پارلمانی و مقامات وزارتخانه های دو کشور را در توسعه و گسترش مناسبات فی مابین مهم خواند.



وزیر خارجه ارمنستان با اشاره به افزایش 30درصدی حجم مبادلات تجاری دو کشور، ظرفیت توسعه روابط را بیش از این میزان دانسته و خواستار افزایش حجم روابط تجاری فی مابین شد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین صبح روز سه شنبه با آرمن موسسیان وزیر انرژی این کشور دیدار و گفتگو کرد.

صالحی در این دیدار با توجه به روابط گسترده دو کشور در حوزه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ، بر ضرورت ارتقاء سطح همکاریهای اقتصادی دو کشور به ویژه در زمینه نهایی سازی پروژه های در دست اجراء در حوزه های مختلف انرژی ، فرآورده های آن ، نیروگاه برق ، آبی و دیگر زمینه های همکاری تأکید کرد.

آرمن موسسیان وزیر انرژی ارمنستان نیز در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی دو کشور و گسترش آن در حوزه های مختلف ، افزایش همکاریهای فنی به منظور عملیاتی کردن پروژه های در دست اقدام از سوی دو کشور را خواستار شد.

وزیر امورخارجه کشورمان در ادامه دیدار با مقامات عالیرتبه ارمنستان بعد از ظهر امروز با حضور در مجلس ملی ارمنستان با حوئیک آبراهامیان رئیس مجلس این کشور دیدار و در خصوص تحولات روابط دو جانبه ، موضوعات منطقه ای و بین المللی بحث و گفتگو کرد .

صالحی در این دیدار ضمن ابلاغ سلام رئیس مجلس شورای اسلامی به همتای ارمنی خود با تاکید بر اهمیت پارلمان های دو کشور در تقویت مناسبات فی مابین ، ابراز امیدواری کرد روابط موجود در حوزه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی در سطح ظرفیت های موجود گسترش یابد .

آبراهامیان رئیس مجلس ارمنستان نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام به لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ، سفرهای مقامات عالیه دو کشور را در تحکیم و توسعه مناسبات فی مابین مهم دانست و روابط پارلمانی بین جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان را رابطه ای گرم و دوستانه توصیف کرد .

وی با اشاره به گفتگوهای خود با رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه اجلاس بین المجالس در سوئیس ، خواست مجالس دو کشور برای اجرائی شدن توافقات سیاسی ، اقتصادی از سوی سران دو کشور را مورد تاکید قرار داد .