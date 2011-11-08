10 درصد عوارض دستگاه های بدهکار به شهرداری سربیشه بخشیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسین پور ظهر سه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان سربیشه بر ترویج فرهنگ مطالعه و اهدای کتاب تأکید کرد و گفت: هفته کتاب فرصت خوبی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین اقشار مختلف جامعه است.

وی با بیان اینکه در عصر ما آنچه بیش از همه چیز اهمیت دارد و فرهنگ عمومی را ارتقا می بخشد، مطالعه کتاب است، تصریح کرد: اگر چه کتاب های نرم افزاری، اینترنت، مجلات و روزنامه و شبکه های تلویزیونی نقش بسزایی در انتقال اطلاعات به مخاطبین ایفا می کنند، اما نباید از کتاب غافل شد.

وی با بیان اینکه کتاب غذای روح بشر است، افزود: ما باید کتابخوانی و مطالعه را در بین قشر دانش آموز، ترویج کنیم.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی سربیشه بیان کرد:10 درصد عوارض کلیه دستگاههایی که بابت صدور پروانه ساختمانی به شهرداری بدهکارند، در صورت واریز یک درصد بدهی خود به نام شهرداری به حساب انجمن کتابخانه های عمومی سربیشه بخشیده می شود.

امام جمعه شهرستان سربیشه نیز در این جلسه با بیان اینکه باید فرهنگ کتابخوانی را گسترش دهیم، افزود: می توان از ابزار روز برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی استفاده کرد.

حجت الاسلام محسن محمدی با اشاره به پایین بودن سرانه مطالعه، خواستار گسترش فضای مطالعه در شهرستان و افزایش تبلیغات به منظور جذب دانش آموزان به فرهنگ مطالعه و کتابخوانی شد.

علی هاشمی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سربیشه نیز با اشاره به قرار گرفتن در آستانه هفته کتاب، برگزاری نمایشگاه تازه های کتاب، ایجاد پایگاه اهدای کتاب، تقدیر از کتابخوانان نمونه، برپایی پایگاه نقاشی، عضویت رایگان و بازدید مدارس از کتابخانه ها را از برنامه های هفته کتاب امسال عنوان کرد.