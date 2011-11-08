چاپ 15 هزار پوستر و بروشور دهه ولایت در مازندران

حجت الاسلام ناصر شکریان در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از چاپ و توزیع پوستر و بروشور در این ایام را تبلیغ در عرصه ترویج فرهنگ و معارف اهل بیت (ع) و ایجاد شور و نشاط و تقویت باورهای دینی در سطح جامعه اعلام کرد.

وی افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران، در بخش های مختلف اعم از مساجد، تشکلهای دینی، کانون مداحان و شورای هیئت های مذهبی، دارالقرآن الکریم، اعزام مبلغ، امور بانوان، هسته های فرهنگی و نخبگان جوان در دهه ولایت اقداماتی را در دستور کار خود دارد.

شکریان تصریح کرد: روابط عمومی این اداره کل با توجه به اهمیت دهه ولایت اقدام به چاپ پوستر ویژه غدیر مزین به حدیث نبوی من کنت مولاه و هذا علی مولاه در 10 هزار نسخه و در ابعاد 70×50 و چاپ بروشور فقه غدیر به تعداد پنج هزار نسخه کرده است که در سطح استان توزیع می شود.

وی به برپایی نمایشگاه قرآنی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بابل در دهه ولایت و ارسال پیامک به تعداد 20 هزار خط تلفن همراه و استفاده از بنرهای مربوطه این ایام در ادارات و نمایندگی های اداره کل تبلیغات اسلامی اشاره کرد.

اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در بابل مستقر است.

