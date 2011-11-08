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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۰۴

صلاحی خواستار شد:

خراسان رضوی باید در حوزه فعالیت های قرآنی پیشگام باشد

خراسان رضوی باید در حوزه فعالیت های قرآنی پیشگام باشد

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی باید در عرصه فعالیت های قرآنی در کشور پیشگام باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی قبل از ظهر سه شنبه در حاشیه آغاز به کار طرح نهضت ملی قرآن کریم دانش آموزان و فرهنگیان به خبرنگاران اظهار داشت: بنابر فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت 10 میلیون حافظ قرآن کریم در کشور، این نهضت ملی از آموزش و پرورش آغاز شده است.

وی با اشاره به جمعیت قابل توجه دانش آموزان در کشور و وجود حدود یک میلیون و 200 هزار نفری دانش آموزان و همچنین فعالیت حدود 90 هزار فرهنگی در استان گفت: باید این حرکت از آموزش و پرورش آغاز و در سایر دستگاه ها تعمیم پیدا کند.

استاندار خراسان رضوی افزود: با توجه به وجود بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) و این ظرفیت بزرگ انسانی در آموزش و پرورش، خراسان رضوی باید در عرصه فعالیت های قرآنی پیشگام باشد.

صلاحی در ادامه از دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، مدارس علمیه و مساجد نیز خواست تا به این امر وارد شوند و برای تربیت حافظان قرآن در همه سطوح برنامه ریزی کنند.

وی تصریح کرد: در سال تحصیلی جدید 200 هزار دانش آموز در قالب طرح نهضت ملی قرآن کریم حافظ قرآن خواهند شد.

کد مطلب 1455387

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