ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سال 91 آغاز شد/ 25 آبان آخرین مهلت ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت ‌نام آزمون کارشناسی ارشد سال 91 تا 25 آبان ادامه دارد و داوطلبان در روزهای 29 آبان تا اول آذر ماه 90 می توانند نسبت به اصلاح و ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد 91 به اضافه امکان خرید اینترنتی کارت اعتباری این آزمون در حال حاضر بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار دارد و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org ، دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام، پرداخت 143 هزار ریال به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون یک کدرشته امتحانی به صورت اینترنتی نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد فقط به صورت اینترنتی است و داوطلبانی که علاوه بر رشته انتخابی یا امتحانی اصلی (رشته اول ) علاقه مند به انتخاب یکی از 64 کدرشته امتحانی به عنوان رشته امتحانی دوم هستند باید برای رشته امتحانی دوم یک کارت اعتباری دیگر دارای شماره پرونده و رمز ورود به منظور ورود به سیستم نرم افزاری ثبت‌نام اینترنتی، به مبلغ 143 هزار ریال علاوه بر کارت اعتباری اول خریداری کنند.

کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد نیز از روز 23 تا 26 بهمن به صورت اینترنتی توزیع شده و آزمون کارشناسی ارشد سال 91 در روزهای 26 تا 28 بهمن‌ماه 90 برگزار می شود.