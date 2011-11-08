به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منصور ظهر سه‌شنبه در گردهمایی سراسری مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه اداره‌های کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بیان داشت: به دلیل وسیع بودن محدوده تحت اختیار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و به سبب اینکه متولیان اصلی این منابع خود مردم هستند، بدون یاری و مساعدت آنها، هیچ طرحی در زمینه منابع طبیعی به درستی پیاده نخواهد شد.



وی تاکید کرد: نمایندگان ولی فقیه در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به جهت جایگاه ویژه و خاص روحانیون، همچنین بحث مقدس انفال، نقش فعال و قابل توجهی را در فرهنگ سازی و همراهی مردم برای حفظ عرصه‌های طبیعی ایفا می‌‌کنند.



مشاور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور همچنین گزارش جامعی از سیر تحول مالکیت عرصه‌های منابع طبیعی قبل و بعد از اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها، در سال 1341 ارائه کرد و گفت: هر چند پس از قانون فوق مالکیت شخصی بر اراضی طبیعی لغو شد، اما حفظ و حراست از منابع طبیعی دارای پیچیدگی‌های گوناگونی است که انجام وظایف این سازمان و اداره‌های آن را با مشکل مواجه می‌کند.



منصور عنوان داشت: طولانی شدن سیر اعمال قانون طی چند دهه گذشته در حالی است که، هم اکنون نیز برخی اراضی در کشور شامل تشخیص ملی و مستثنیات نشده‌اند از سویی تقابل منافع دراز مدت جامعه با منابع کوتاه مدت کشور که در سایه برنامه‌های توسعه اقتصادی و غیره انجام می‌شود، سبب شده که حمایت و حفاظت از منابع طبیعی با چالش هایی مواجه شود.



وی تصریح کرد‌: دراین میان میل به تصرف عرصه‌های طبیعی، کشاورزی بهتر با شیب‌های نامناسب و غیره هم احیاء و حفاظت منابع طبیعی را مشکل می‌سازد‌، از این رو راهکارهای فرهنگی و آگاهی مردم به اهمیت دینی و حفظ ذخایر الهی برای آیندگان، سازمان و مسئولان منابع طبیعی را بسیار کمک خواهد کرد.