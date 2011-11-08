به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منصور ظهر سهشنبه در گردهمایی سراسری مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه ادارههای کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بیان داشت: به دلیل وسیع بودن محدوده تحت اختیار سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و به سبب اینکه متولیان اصلی این منابع خود مردم هستند، بدون یاری و مساعدت آنها، هیچ طرحی در زمینه منابع طبیعی به درستی پیاده نخواهد شد.
وی تاکید کرد: نمایندگان ولی فقیه در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به جهت جایگاه ویژه و خاص روحانیون، همچنین بحث مقدس انفال، نقش فعال و قابل توجهی را در فرهنگ سازی و همراهی مردم برای حفظ عرصههای طبیعی ایفا میکنند.
مشاور رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور همچنین گزارش جامعی از سیر تحول مالکیت عرصههای منابع طبیعی قبل و بعد از اجرای قانون ملی شدن جنگلها، در سال 1341 ارائه کرد و گفت: هر چند پس از قانون فوق مالکیت شخصی بر اراضی طبیعی لغو شد، اما حفظ و حراست از منابع طبیعی دارای پیچیدگیهای گوناگونی است که انجام وظایف این سازمان و ادارههای آن را با مشکل مواجه میکند.
منصور عنوان داشت: طولانی شدن سیر اعمال قانون طی چند دهه گذشته در حالی است که، هم اکنون نیز برخی اراضی در کشور شامل تشخیص ملی و مستثنیات نشدهاند از سویی تقابل منافع دراز مدت جامعه با منابع کوتاه مدت کشور که در سایه برنامههای توسعه اقتصادی و غیره انجام میشود، سبب شده که حمایت و حفاظت از منابع طبیعی با چالش هایی مواجه شود.
وی تصریح کرد: دراین میان میل به تصرف عرصههای طبیعی، کشاورزی بهتر با شیبهای نامناسب و غیره هم احیاء و حفاظت منابع طبیعی را مشکل میسازد، از این رو راهکارهای فرهنگی و آگاهی مردم به اهمیت دینی و حفظ ذخایر الهی برای آیندگان، سازمان و مسئولان منابع طبیعی را بسیار کمک خواهد کرد.
قم - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: این سازمان برای انجام وظایف مطلوب خود نیازمند همراهی عموم مردم است و هیچ طرحی در زمینه منابع طبیعی بدون همکاری مردم به درستی اجرا نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منصور ظهر سهشنبه در گردهمایی سراسری مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه ادارههای کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بیان داشت: به دلیل وسیع بودن محدوده تحت اختیار سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و به سبب اینکه متولیان اصلی این منابع خود مردم هستند، بدون یاری و مساعدت آنها، هیچ طرحی در زمینه منابع طبیعی به درستی پیاده نخواهد شد.
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