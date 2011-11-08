به گزارش خبرگزاری مهر، شهروندانی که ساعت 22:37 دقیقه شب گذشته در بزرگراه کردستان خیابان آزادگان شاهد رخداد این آتش سوزی بودند در تماس با سامانه 521 آن را اطلاع رسانی کردند و بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 49 راهی محل حادثه شدند.
به گفته حیدر خزایی فرمانده آتش نشانان، خودرو سواری که دچار آتش سوزی شده بود کاملاً شعلهور بود و آتش نشانان همزمان با انجام عملیات ایمن سازی با استفاده ازتجهیزات خاموش کننده به مهار و خاموش کردن شعله های آتش پرداختند و در کمترین زمان ممکن آن را خاموش و از افزایش خسارت مالی پیشگیری کردند.
در جریان این حادثه به کسی آسیب نرسید.
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