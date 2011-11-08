به گزارش خبرگزاری مهر، شهروندانی که ساعت 22:37 دقیقه شب گذشته در بزرگراه کردستان خیابان آزادگان‮ شاهد رخداد این آتش سوزی بودند در تماس با سامانه 521 آن را اطلاع رسانی کردند و بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 49 راهی محل حادثه ‬شدند‮.

به گفته حیدر خزایی فرمانده آتش نشانان، خودرو سواری‮ که دچار آتش سوزی شده بود‮ ‬کاملاً‮ ‬شعله‬ور‮ بود و ‬آتش نشانان همزمان با انجام عملیات ایمن سازی با استفاده ازتجهیزات خاموش کننده به مهار و خاموش کردن شعله های آتش پرداختند و در کمترین زمان ممکن آن را خاموش و از افزایش خسارت مالی پیشگیری کردند.

در جریان این حادثه به کسی آسیب نرسید.‬