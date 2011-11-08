دو هزار دهیاری در خراسان رضوی فعال شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خراشادیزاده اظهار کرد: علاوه بر این 41 شرکت تعاونی روستایی در استان فعالیت می کنند که در سطح کشور نمونه هستند.

وی با تاکید بر تقویت بیش از پیش دهیاری ها و تعاونی های استان، اظهار داشت: لازم است مسئولان با همکاری و یکدلی، خدمت رسانی به روستاییان را افزایش دهند.

سرپرست دفتر امور روستایی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال 1390، دهیاریها به عنوان دستگاه های اجرایی که امکان استفاده از اعتبارات دولتی و صرف آن در روستاها را دارند شناخته شده اند، بیان کرد: در طول این مدت اقدامات گسترده ای در روستاها انجام شده است.

خراشادیزاده برگزاری جلسات متعدد با متخصصان و مشاوران به منظور تبیین روستاهای هدف در مباحث گوناگون از جمله گردشگری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با توجه به طرح های در دست اقدام را از جمله اقدامات دفتر امور روستایی استانداری عنوان کرد.

وی افزود: پیگیری مصوبات هیئت دولت و رسیدگی به نامه ها و درخواستهای مردم از استاندار، اجرایی کردن تفاهمنامه منعقده با سایر نهادها، رسیدگی به مسائل اجرایی و آماده کردن پروانه ساخت و همچنین بازدید مستمر از فعالیت دهیاریها از دیگر اقدامات این دفتر است.