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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۰۵

کی پور:

220 واحد مسکن مهر علی آباد آماده بهره برداری است/ خدمات آماده نیست

220 واحد مسکن مهر علی آباد آماده بهره برداری است/ خدمات آماده نیست

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آبادکتول گفت: 220 واحد مسکن مهر فاضل آباد این شهرستان آماده بهره برداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور عصر سه شنبه در ستاد مسکن مهر این شهرستان با اشاره به مشکلات شهرک مسکن مهر فاضل آباد در محمد آبادکتول افزود: علیرغم تاکید ستاد مسکن استان بر رفع این مشکلات، هنوز ساکنان این شهر با مشکلاتی مواجه هستند.

وی اظهار داشت: تمامی 220 واحد این شهرک آماده بهره برداری است ولی خدمات آن آماده نیست.

وی عنوان کرد: با آماده شدن جدول بندی، آسفالت، گاز و برق و سایر تاسیسات این طرح به زودی افتتاح می شود.

کی پور بیان داشت: دستگاههای ذیربط از امروز مامور شدند تا وظایف و فعالیت خود را کامل کنند و به ستاد مسکن گزارش دهند.

گفتنی است علیرغم تاکید ستاد مسکن استان بر جمع آوری تیرهای برق و زیرزمینی کردن کابلها این مصوبه اجرایی نشد و اهالی نسبت به عدم اجرای آن انتقاد دارند.

کد مطلب 1455392

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