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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

2 الی 4 آذرماه جاری/

کرمانشاه با ترکیب کامل در جام کشتی شهید هاشمی نژاد شرکت می کند

کرمانشاه با ترکیب کامل در جام کشتی شهید هاشمی نژاد شرکت می کند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: کشتی گیران جوان کرمانشاهی با ترکیب کامل در رقابتهای کشتی"جام شهید هاشمی نژاد" شرکت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین دوره مسابقات بین المللی کشتی جام شهید هاشمی نژاد با حضور چهار کشور خارجی ۲ لغایت ۴ آذر ماه در استان مازندران شهرستان بهشهر برگزار می شود.

این دوره از رقابت ها در رده سنی جوانان آزاد بین تیمهای استان گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گیلان، تهران، توابع تهران، همدان، لرستان، کردستان، البرز، کرمانشاه، اصفهان و چهار تیم از کشورهای ترکیه، گرجستان، ارمنستان، داغستان و تیم ملی جوانان برگزار می شود.

تیم کشتی جوانان کرمانشاه با ترکیب کامل در این دوره از رقابتها شرکت خواهد کرد.
 

کد مطلب 1455393

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