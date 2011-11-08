جذب هیئت علمی دکتری در دانشگاه آزاد آمل

علی محمد صفانیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اقدام با توجه به تصویب نهایی و تبدیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی به شعبه علوم تحقیقات آیت الله آملی انجام خواهد شد.

وی افزود: اعضای متقاضی هیئت علمی بازنشسته برای جذب باید دارای درجه دانشیاری و یا استادی باشند.

رئیس واحد علوم و تحقیقات واحد آیت الله آملی به رویکرد کیفی سازی در این واحد دانشگاهی اشاره کرد و ادامه داد: ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در حالیکه استادان و دانشجویان آن بیشترین مقالات علمی جهان را با نام خود و ایران اسلامی ثبت کرده راه چندان دشواری نیست.

صفانیا خواستار تشکیل کمیته ای تحت عنوان جذب هیئت علمی در حوزه معاونت آموزش این دانشگاه شد.

وی بر ضرورت استمرار برنامه های فرهنگی در دانشگاه تاکید کرد و خواستار اطلاع رسانی و آگاهی رسانی گسترده به دانشجویان در خصوص مسائل فرهنگی شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آیت الله آملی یادآورشد: مجلات حاوی پیامهای دینی و اخلاقی و فرهنگی بزرگان در تمامی محلهای عمومی در معرض دید دانشجویان قرار گیرد.

حدود شش هزار دانشجو درحدود 90 رشته درمقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشانسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آیت الله آملی تحصیل می کنند.