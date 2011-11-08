کشف 1200 سکه تقلبی در آزادشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد اکبریان افزود: مأموران پلیس آگاهی این شهرستان در پی یک کار اطلاعاتی موفق به کشف یک هزار و 214 سکه تقلبی شدند.

وی گفت: این تعداد سکه تقلبی به همراه چهار مجسمه طلا که متهمان قصد فروش آن را در قالب اشیای عتیقه داشتند، در منزلی در این شهرستان کشف شد.

سرهنگ اکبریان اظهار داشت: در این عملیات همچنین تعداد پنج دستگاه گیرنده ماهواره و مقادیری مواد مخدر نیز کشف شد.

وی تصریح کرد: با تلاش مأموران در این عملیات یک نفر دستگیر و پنج دستگاه گوشی تلفن همراه نیز توقیف شد.

شهرستان آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.

