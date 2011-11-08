50 هزار تن پنبه سال جاری در فارس برداشت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دزفولی افزود: برداشت پنبه از اول آبان ماه در شهرستانهای شرقی و جنوبی استان آغاز شده که پیش بینی می شود بیش از 50 هزار تن پنبه برداشت شود.

وی گفت: در سال زراعی جاری سطح کشت پنبه به 16 هزار و 548 هکتار رسیده که نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش نشان می دهد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی فارس بیان داشت: توزیع 400 تن بذر دلینته (کرک گیری شده) که در مقایسه با 75 تن سال گذشته، از افزایش قابل توجهی برخوردار است و هم چنین افزایش سطح خاکورزی حفاظتی از سه هزار و 789 هکتار به پنج هزار هکتار، افزایش میزان کود توزیعی ازته از 338 تن به 956 تن پیش بینی می شود که شاهد تولید 50 هزار تن پنبه وش در استان باشیم.

وی تصریح کرد: افزایش سطح کشت مستقیم از 285 هکتار به یک هزار و 500 هکتار نیز از دیگر دلایل افزایش تولید این محصول بود.

دزفولی یادآور شد: با خرید و توزیع هورمون پیکس و برگ ریز بین پنبه کاران مقدمات برداشت به وسیله کمباین مخصوص فراهم گردیده تا بتوان ضمن کاهش هزینه تولید و آسان شدن مرحله برداشت در استان، سطح کاشت این محصول استراتژیک را در سال آینده افزایش داد.