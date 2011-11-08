میز خدمت در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین میرزایی در این باره گفت: بر اساس دستورالعمل معاون سرمایه نیروی انسانی ریاست جمهوری میز خدمت با هدف تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به بهره برداران بخش کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی قزوین تشکیل شده است.

به گفته وی در این طرح معاونان و مدیران ارشد سازمانی در این میز حضور یافته و مسائل را پیگیری می کنند به نحوی که مراجعان ضمن استقرار در محل انتظار مناسب، بدون حضور در واحدهای داخلی سازمان، خدمات مورد نیاز خود را تنها از طریق این میز دریافت خواهند کرد.

میرزایی در ادامه در خصوص حفظ روحیه ایثار، جهاد و شهادت و لزوم زنده نگهداشتن فرهنگ جهادی اظهارداشت: سرکشی و رسیدگی به خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی و بررسی مشکلات و نیازهای رفاهی آنان، پیگیری جذب و اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران از جمله وظایف این معاونت است.

وی برگزاری صبحگاه مشترک بسیج ادارات کل استان به مناسبت هفته دفاع مقدس و مشارکت فعال و شرکت در رژه مشترک نیروهای مسلح به مناسبتهای هفته دفاع مقدس و روز ارتش جمهوری اسلامی را از اهم فعالیتهای سازمان جهاد کشاورزی استان در نیمه اول امسال برشمرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی قزوین تصریح کرد: پیگیری تامین و اختصاص بودجه و اعتبارات بخش، چیدمان مناسب فضای اداری، ایجاد وحدت رویه در بین ادارات تابعه و شهرستانها، اجرا و نظارت در برنامه های مربوط به تحول و نوسازی اداری در سازمان، بهبود فرآیندها و روشهای انجام کار، جذب، نگهداری و بهسازی نیروی انسانی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط را از فعالیتهای این معاونت اعلام کرد.

میرزایی همچنین گفت: برنامه ریزی و نظارت برای برآورد و تامین نیازهای آموزشی کارکنان، نظارت بر تهیه و تنظیم و اجرای دستورالعمل های لازم امور اداری، مالی، پرسنلی، رفاهی و تدارکاتی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور اداره و بهبود وضعیت رفاهی کارکنان، ثبت و حفاظت از آثار دوران دفاع مقدس در راستای اشاعه فرهنگ ایثار و جهاد، حفظ منافع دولت (سازمان) از طریق طرح، تعقیب و دفاع از دعاوی سازمان در مراجع صالح و سایر اقدامات قانونی از دیگر وظایف این معاونت است.