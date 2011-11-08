پنج فیلم فاخر دینی در مشهد نمایش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود زارعیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فیلمهای "سینه سرخ" و "شکار چی شنبه" به کارگردانی پرویز شیخ طادی، "دخیل" به کارگردانی داریوش یاری، "عصر روز دهم" به کارگردانی مجتبی راعی و "آلزایمر" اثر احمد رضا معتمدی پنج فیلم فاخر دینی هستند که اواخر این هفته و اوایل هفته آینده همزمان با برگزاری سومین سوگواره لحظه های عاشورایی در مشهد نمایش داده می شود.

وی با اشاره به اینکه همزمان با نمایش این فیلمها جلسات نقد و بررسی فیلمهای رسیده به دبیرخانه سومین سوگواره لحظه های عاشورایی با حضور فیلم سازان و منتقدان و طلبه های حوزه علمیه در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار می شود، گفت: روزهای 25 و 26 آبان ماه، صبح و عصر این جلسات نقد به منظور تحلیل محتوایی و تکنیکی فیلم های رسیده برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه جلسات نقد و بررسی فیلمها که با حضور طلبه ها و منتقدان و فیلم سازان برگزار می شود موجب برقراری رابطه بین آنها می شود که در نهایت این به نفع عرصه فیلم سازی کشور است، ادامه داد: به نظر می رسد بین فیلم سازان و طلبه های حوزه های علمیه هنوز فاصله عمیقی وجود دارد.

دبیر سومین سوگواره لحظه های عاشورایی تصریح کرد: در حالیکه فیلم سازان وارد حیطه دین می شوند و فیلمهای دینی می سازند نیاز است که طلبه ها نیز به لحاظ محتوایی در جریان ساخت این فیلمها قرار گیرند و دیدگاههای کارشناسانه خود را در زمینه موضوعات دینی مطرح کنند.

وی به جلسه نقد و بررسی فیلم "یه حبه قند"که با حضور رضا میر کریمی کارگردان فیلم و طلبه های حوزه علمیه چندی پیش در محل دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد اشاره کرد و اظهار داشت: طلبه های مشهدی از این جلسه استقبال گسترده ای کردند و بحثهای جدی را در آن نشست به فیلم سازگوشزد کردند علاوه بر آن که به اذعان میر کریمی این جلسه برای او به عنوان یک فیلم ساز هم بسیار پر بار بوده است.

وی تصریح کرد: دبیرخانه سوگواره لحظه های عاشورایی به دنبال آن است که با برقراری ارتباط نزدیک بین فیلم سازان و طلبه های حوزه علمیه زمینه ساخت آثار ناب و فاخر عاشورایی را در کشور فراهم کند.

زارعیان زمان برگزاری مراسم اختتامیه سومین سوگواره لحظه های عاشورایی را 26 آبان ماه جاری اعلام کرد و گفت: آیین اختتامیه این سوگواره در محل تالار نور مشهد با حضور هنرمندان و فیلم سازان برجسته کشور و شرکت کنندگان در سومین سوگواره لحظه های عاشورایی برگزار خواهد شد.