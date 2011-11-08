رقابتهای ووشو بانوان بزرگسال کشور در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها به منظور انتخاب نفرات تیم ملی برای شرکت در رقابتهای آسیایی بزرگسالان برگزار می شود.

سید رامین مؤذنی گفت: با توجه به جایگاه کرمانشاه در سطح ووشو کشور و کسب مقام قهرمانی بانوان در مسابقات کشوری سال گذشته و همچنین تصاحب رده دوم مسابقات لیگ 89 توسط بانوان ووشوکار کرمانشاهی، هیئت ووشو استان با حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه نسبت به میزبانی این رقابتها اقدام کرده است.

رئیس هیئت ووشو استان افزود: به همین منظور پس از پیگیری و مکاتبات لازم با دکتر علی نژاد ریاست فدراسیون ووشو و همچنین مدیر کل ورزش وجوانان استان و معاونت ورزش وجوانان، این مهم به نتیجه رسید و کرمانشاه برای اولین بار میزبان مسابقات کشوری بانوان شد.

وی تاکید کرد: در پی میزبانی موفقیت آمیز اولین دوره مسابقات جام جایزه بزرگ عملیات غرور آفرین مرصاد که در بخش آقایان برگزار شد این پتانسیل را در مجموعه خود دیدیم که میزبان دیگر مسابقات کشوری باشیم تا ووشوکاران استان بتوانند در حضور تماشاگران همشهری خود، قابلیتهای خود را به نمایش بگذارند که این شرایط قطعا باعث رشد روز افزون و بیش از پیش این رشته ورزشی زیبا هم از لحاظ کمی و هم ازلحاظ کیفی در سطح استان خواهد شد.

مؤذنی با اشاره به احتمال میزبانی در بخش آقایان، گفت: میزبان مسابقات انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور در بخش آقایان در سال 90 قبلا تعیین شده و استان زنجان این مسابقات را میزبانی خواهد کرد و ما هم قصد دارم که آبان ماه امسال با میزبانی مطلوب خود، سال آینده دربخش آقایان این روند را ادامه داده تا استان کرمانشاه به قطب مطلق ووشو تبدیل شود.

وی در خصوص برگزاری دومین دوره جام مرصاد در سال آینده تصریح کرد: در پی آن هستیم که بتوانیم مسابقات مرصاد را در تقویم فدراسیون جهانی گنجانده و به صورت بین المللی برگزار کنیم که امیدوارم این مهم اتفاق افتاده تا برگ زرینی دیگر بر تاریخ پر افتخار ورزش استان افزوده شود.

رئیس هیئت ووشو استان کرمانشاه ضمن تشکر از مدیرکل تربیت بدنی استان کرمانشاه، تاکید کرد: بدون شک اگر حمایتهای مدیرکل تربیت بدنی استان و همچنین دیگر عوامل و دست اندرکاران ورزش استان نبود، ورزش کرمانشاه اکنون در موقعیت فعلی قرار نداشت.

وی در پایان افزود: امروز ورزش کرمانشاه به رشد و بالندگی رسیده و در تمامی مسابقات ورزشی شاهد پیروزیهای غرور آفرین ورزشکارن این مرزوبوم هستیم.

این رقابتها در سالن ورزشی حضرت امام خمینی (ره)برگزار خواهد شد.