هوای تهران در شرایط سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران از میزان غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است. به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ها به غیر از ایستگاههای ژئو فیزیک و شهرداری منطقه 10 از نظر آلاینده دی اکسید نیتروژن در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

همچنین براساس پیش بینی های سازمان هواشناسی آسمان تهران طی ساعات آینده ابری همراه با بارش برف و مه آلود است که به تدریج از میزان ابرها کاسته می شود. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در سایر نقاط در شرایط سالم باقی بماند.

براین اساس به افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان توصیه می شود از فعالیت طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.



