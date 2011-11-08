دفاع احمدی نژاد از متهم بازداشتی در اختلاس/ لاریجانی خودکشی سیاسی کرد

به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز سه شنبه 17آبان ماه برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

لاریجانی خودکشی سیاسی کرد

نادر قاضی پور نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت خبری عصر ایران با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان از صبح روز استیضاح وزیر اقتصاد در تلاش بودند تا استیضاح رای نیاورد افزود: این تلاش تنها محدود به حامیان دولت نبود و علاوه بر آقای حداد عادل و آقای ابوترابی که از صبح برای رای نیاوردن استیضاح در تکاپو بودند افرادی نظیر آقای ذوالقدر هم خیلی سعی کردند که استیضاح رای نیاورد و بنابراین بخشی از اصلاح طلبان هم به وزیر اقتصاد رای اعتماد دادند.وی همچنین با بیان این نکته که لاریجانی جلسه صبح مجلس را به باهنر سپرد تا به تدوین متن نطق خود در دفاع از حسینی بپردازد ، تاکید کرد: به عقیده من آقای لاریجانی با نطقی که در مخالفت با استیضاح انجام داد ، خودکشی سیاسی کرد.

چه کسی از آغاز پذیره نویسی بانک«آریا» خبر داد؟

سایت خبری فردا نوشت : اخبار مربوط به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادارات» در روزهای اخیر وارد عرصه جدیدی شده است و بعضا سخن از دخیل بودن برخی نماینده های مجلس در این رخداد می رود . براساس این گزارش فرزند یکی از نمایندگان مجلس عضو هییت مدیره این بانک بوده است و در تاریخ 21/12/89 در یک کنفرانس مطبوعاتی از آغاز پذیره نویسی بانک آریا در بورس سخن گفته است . وی که «ع. د» نام دارد فرزند یکی از نماینده های استان های غربی کشور است و تشابه نامی او با یکی از اعضای هییت رییسه مجلس باعث نشر گمانه زنی هایی در این خصوص شد که هیچ کدام واقعیت نداشت.

فرزند نایب رییس مجلس آزاد شد

به گزارش خبرآنلاین علیرضا صدر فرزند نایب رییس مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه آزاد شد. علیرضا صدر فرزند شهاب الدین صدر نماینده تهران که روز شنبه توسط افراد ناشناس ربوده شده بود دوشنبه شب آزاد شد.

اگر یکی از ما را بکشید ده‌ها نفر از شما را خواهیم کشت

سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس، درخصوص فضاسازی مقامات غربی علیه جمهوری اسلامی ایران و طرح ترور فرماندهان سپاه پاسداران از سوی مقامات امریکایی، خطاب به فرماندهان ارتش آمریکا گفت: نباید فراموش کنید که فرماند‌هان آمریکایی در افغانستان، عراق و کشورهای منطقه حضور و تردد فراوان دارند. اگر یکی از ما را بکشید ده ها نفر از شما را خواهیم کشت.

دفاع مجدد احمدی نژاد از یک بازداشتی متهم در اختلاس

به گزارش خبرگزاری فارس رئیس جمهور در سخنانی در نخستین همایش تبیین طرح تحول نظام بانکی با اشاره به تخلف ۳ هزار میلیارد تومانی اخیر گفت: یکی دیگر سوءاستفاده می‌کند، فحش آن را همه می‌خورند. احمدی نژاد در ادامه تصریح کرد :چرا انتقام از ملت می‌گیرید آنها که رشوه داده و تخلف کرده‌اند و پشتیبانی نفوذی داشتند را دستگیر و محاکمه کنید، چرا قائم مقام بانک مرکزی را دستگیر کردید. همان مدیرعاملی که این تخلف در آن بانک رخ داده در تاریخ ۸ خرداد به رغم تاکیدات و تذکرات قبلی باز هم تسهیلات جدید داده است . وی در ادامه افزود : قائم مقام بانک مرکزی را تحت فشار قرار دادند و گفتند بگو فلانی پشتیبانی کرده تا تو را آزاد کنیم.

تغییر رییس دانشگاهی که لیدر انحراف را ثبت نام نکرد!

سایت خبری ندای انقلاب نوشت : در حالی که چندی پیش در خصوص ادامه تحصیل یکی از لیدرهای جریان انحرافی در دانشگاه خبرهایی منتشره شده بود شنیده شده مسئولین دانشگاه فوق به علت غیر قانونی بودن این ادامه تحصیل از ثبت نام نامبرده استنکاف کرده اند که همین امر موجب عصبانیت جریان انحرافی شده است و در صدد تغییرات درسطح مدیران این دانشگاه بر آمده اند.

فعالیت بهائیت زیر پوشش موسسه خیریه "م"

عوامل بهائیت با نفوذ به بدنه یک موسسه خیریه که در زمینه بیمارهای خاص فعالیت دارد دست به تبلیغ بهائیت می زنند. به گزارش ندای انقلاب موسسه خیریه غیرانتفاعی "م" 500 خانواده را زیر پوشش داشته و با سازمان بهزیستی کشور همکاری دارد. موسسه فوق از سال گذشته با حمایت رسانه و سایتهای بهائیت تبلیغات وسیعی در فضای مجازی به راه انداخته است. عمده هزینه های این موسسه توسط افراد خیر و مردم تامین می شود. حضور عوامل دست پروده اسرائیل در این موسسه خیریه که در تهران و شیراز دفتر دارد و استفاده از حمایت مالی مردم خبر از پروژه های تبشیری جدید بهائیان را می دهد.

پاسخ متکی به اظهارات احمدی‌نژاد

منوچهر متکی وزیر امور خارجه سابق در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره سخنان اخیر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور گفت: از اظهارات آقای احمدی‌نژاد در ارتباط با وزارت امور خارجه متأسف شدم. وی در ادامه افزود : شایسته جایگاه ریاست جمهوری نیست که در اظهارات ۲۰ سطری ایشان، ۲۴ نکته خلاف واقع، ناروا و یا ادعای نادرست وجود داشته باشد.واقعیت سفر سنگال و مطالب مطروحه در ملاقات وزیر امور خارجه با رئیس جمهور پیش از این سفر آنگونه که بود انشاءالله و به شرط حیات در پایان دوره مسئولیت ایشان برای مردم عزیزمان بیان خواهد شد.

چرا قاضی های ما خلاف شرع می کنند؟

حجت الاسلام محمد تقی رهبر ، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت خبری اعتدال گفت : بحث های زندان زدایی و کاهش زندانیان ، متاسفانه به هیچ کجا نرسید و رها شد. رییس فراکسیون روحانیون مجلس ادامه داد: هزاران مرد به خاطر مهریه در زندان به سر می برند ، به گفته مراجع ، این مساله خلاف شرع است ، چرا قاضی های ما خلاف شرع می کنند و مرد ها را برای مهریه زندانی می کنند؟ یک فرد حتی وقتی توان پرداخت بدهی هایش را ندارد ، نباید زندانی شود.