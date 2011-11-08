به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دمام عربستان، کاروان تیم ذوب‌آهن اصفهان برای حضور در مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا که در شهر دمام عربستان برگزار می‌شود، ساعت پنج صبح امروز چهارشنبه تهران را به مقصد دوحه ترک کرد و پس از اقامتی یک ساعته در فرودگاه این شهر، راهی عربستان شد و ساعت 12 به وقت محلی وارد شهر دمام شد.

مسئولان برگزاری مسابقات با حضور در فرودگاه سعی در تسهیل ورود کاروان تیم ذوب‌آهن را داشتند اما انگشت نگاری و چشم نگاری و همچنین تاخیر بی دلیل مسئولان فرودگاه دمام باعث معطلی 2 ساعته نماینده هندبال کشورمان در این فرودگاه شد، البته پس از این اتفاق مسئولان عربستانی از کاروان ایران عذرخواهی کردند.

سپس بازیکنان ساعت 14 راهی هتل شده و پس از صرف ناهار با نظر کادرفنی و به علت خستگی سفر به عربستان، امروز را به استراحت خواهند پرداخت. البته در هتل مشکل اینترنت وجود داشت که پس از سه ساعت، بالاخره این مشکل برطرف شد.

طبق اعلام مسئولان برگزاری مسابقات، تیم‌های الجیش قطر، فهیهل کویت، الشباب کویت، الصداکا لبنان و الخلیج عربستان که همگروه ایران هستند، در این هتل اقامت دارند.

چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا از 20 آبان به مدت 10 روز در دمام عربستان برگزار می‌شود که تیم‌های ذوب‌آهن و سپاهان اصفهان به عنوان نمایندگان کشورمان در این مسابقات حضور خواهند داشت.