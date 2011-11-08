آیت‌الله عمو‌شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه قرآن در زندگی مردم اظهار داشت: مردم همواره باید در زندگی خود از موضوعات قرآنی بهره‌مند شوند و جوانان و به ویژه دانش‌آموزان را به سوی قرآن و موضوعات مربوط به آن هدایت کنند.

وی به بیانات رهبر معظم انقلاب در ارتباط با تربیت حافظان قرآن اشاره کرد و ادامه داد: مسئولان باید بستر‌های تحقق خواسته‌ها و مطالبات ایشان را در راستای این موضوع در سطح جامعه فراهم کنند و ظرفیت‌های قرآنی موجود در کشور باید پویا و بارور شوند.

معاون فرهنگی اداره کل امور جوانان استان اصفهان با اشاره به اینکه جوانان باید در قرآن تدبر داشته باشند، تصریح کرد: این موضوع با حفظ قرآن محقق می‌شود و جوانان باید به منظور جلوگیری از افزایش انحرافات موجود در جامعه و ایجاد جامعه آرمانی اندیشه‌های خود را در زمینه موضوعات قرآنی تقویت کنند.

وی به وجود مراکز مشاوره دینی در شهر گنبد‌های فیروزه‌ای اشاره کرد و افزود: توانایی‌ها و استعداد‌های قشر جوان جامعه در زمینه قرآن و موضوعات مربوط به آن در مراکز مشاوره دینی شناسایی می‌شود و هم‌اکنون اصفهان از وجود چنین مراکزی برخوردار است.

عموشاهی بیان داشت: استعداد‌های دانش‌آموزان باید شناسایی شود و مدارس کشور باید دانش‌آموزان را به سوی این موضوعات جذب کنند.