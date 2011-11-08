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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

5600 راس دام قربانی در خراسان جنوبی مورد بازرسی بهداشتی قرار گرفت

5600 راس دام قربانی در خراسان جنوبی مورد بازرسی بهداشتی قرار گرفت

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: اکیپ های ثابت و سیار دامپزشکی استان در روز عیدقربان پنج هزار و 648 راس دام قربانی شهروندان و خیرین نیکوکار را مورد بازرسی بهداشتی قرار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی رضائی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: ذبح دام ها تحت نظارت دامپزشکی در روز عید قربان امسال نسبت به سال گذشته رشد 23 درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه دامپزشکی استان با 48 اکیپ نظارت بهداشتی ثابت و سیار در روز عید قربان اقدام به ارائه خدمات بهداشتی پرداخته است، افزود: با توجه به استقبال شهروندان از طریق تماس های مکرر تلفنی، تعداد دو اکیپ سیار فوق العاده برای ارائه خدمت رسانی بهتر در بیرجند اضافه شد.

رئیس اداره نظارت بربهداشت عمومی دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به اعمال نظارت بهداشتی بر لاشه دام های قربانی، از ضبط و اصلاح تعداد 152 لاشه و 938 مورد کبد و ریه آلوده به انگل های داخلی بدن دام خبر داد.

رضائی از خیرین و نیکوکارانی که توصیه‌ های دامپزشکی را جدی گرفتند، تشکر و قدردانی کرد و استقبال شهروندان از کشتارگاه‌های دام استان را مرهون تلاش پرسنل دامپزشکی و کلیه مسئولان اجرایی اعم از فرمانداران، شهرداران و مسئولان کشتارگاه‌ها دانست.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ذبح دام در کشتارگاه‌ها، زحمات رسانه‌ های جمعی استان نظیر صدا و سیما، جراید و خبرگزاری ها را نیز در همراه کردن مردم در این حرکت عظیم قابل تقدیر دانست و همه از مردم خواست تا این فرهنگ را در تمامی ایام سال به خصوص در بازگشت حجاج بیت‌ الله الحرام و دیگر مراسم مذهبی اجرا کنند.

کد مطلب 1455412

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