زنگ خانواده پایدار در خواف نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور موسوی صبح سه شنبه در این مراسم اظهار داشت: اسلام برای تمامی مراحل زندگی برنامه دارد و قرآن بهترین کتابی است که در آن برنامه های جامعی برای زندگی انسان بیان شده است.

وی افزود: با تدبر در این کتاب آسمانی می توان بهترین برنامه زندگی را تدوین کرد و به سعادت دنیوی و اخروی رسید.

معاون فرماندار خواف گفت: با استفاده از فرهنگ و دین اسلام و مبنا قرار دادن آن در زندگی مشترک، می توان پایه های محکم زندگی را بنا نهاد و برای ساختن جامعه ای متعالی برنامه ریزی کرد.

موسوی سپس به توطئه های کشورهای غربی و استکبار جهانی اشاره کرد و افزود: این کشورها برنامه هایی برای از هم پاشیدگی خانواده ها در ایران دارند که باید با هوشیاری آنها را از رسیدن به اهداف خود ناکام کنیم.

وی از دانش آموزان خواست که در انتخاب همسر هوشیار باشند و توقعات خود را مطابق توان یکدیگر تنظیم و بر اساس مبانی دینی و فطری نسبت به تشکیل خانواده و استمرار آن اقدام کنند.