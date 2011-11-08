اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم فدراسیون تیراندازی با کمان کشورمان، مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی کشور در دو رشته کامپوند و ریکرو آقایان به میزبانی استان تهران برگزار خواهد شد، ضمن اینکه این مسابقات در مسافت 18 متر و از امروز هفدهم آبان ماه به انجام خواهد رسید و به مدت دو روز به طول می‌انجامد.



در واقع از صبح امروز سه شنبه و در سالن 12هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران کمانداران زن و مرد سیبل ها را هدف می گیرند و طی آن کمانداران مدعی از سراسر کشور در دو رشته ریکرو و کامپوند در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی تهران مسابقات خود را که در مسابقات 18 متر خواهد بود را آغاز خواهند کرد.



مسابقات مقدماتی هر دو رشته ریکرو و کامپوند برای آقایان و بانوان در روز سه شنبه و مرحله تیمی تا فینال نیز از صبح روز چهارشنبه هجدهم آبان ماه برگزار می شود، ضمن اینکه در پایان مسابقات نیز با ارزشیابی کمیته فنی نفرات منتخب برای حضور در اردوی تیم ملی انتخاب خواهند شد.



حضور قمی ها در رقابتهای ژیمناستیک هنری پسران کشور



ژیمناستیک کاران قمی در رقابت های هنری پسران رده های سنی نوجوانان و جوانان کشور با حریفان خود به رقابت می پردازند.



این در حالی است که مسابقات ژیمناستیک هنری پسران رده های سنی نوجوانان و جوانان کشور بهمن ماه سالجاری در کرمانشاه برگزار می شود و بر اساس برنامه ریزی فدراسیون ژیمناستیک، مسابقات مذکور در راستای پشتوانه سازی تیم های ملی نوجوانان و جوانان در روزهای هجدهم تا بیست و دوم اسفندماه برگزار خواهد شد.



برای همین منظور علاقمندان به ژیمناستیک می توانند برای کسب اطلاع بیشتر از جدول زمان بندی و نکات مهم و قوانین و مقررات مسابقات نوجوانان و جوانان قهرمانی کشور پسران در سال 90 به لینک های قرار داده شده بر روی سایت این فدراسیون مراجعه کنند.



مصاف صبای قم با گیتی پسند اصفهان در لیگ برتر فوتسال



تیم فوتسال صبای قم عصر جمعه این هفته در آغاز هفته دهم از دور رفت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور به مصاف تیم گیتی پسند اصفهان می‌رود.



این مسابقه از هفته دهم از دور رفت سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از ساعت 16 روز جمعه بیستم آبان به میزبانی تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان در سالن پیروزی این شهر برگزار می‌شود.



تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان در حال حاضر با کسب هشت پیروزی و یک تساوی با 25 امتیاز در صدر جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور قرار دارد ضمن اینکه صبای قم با هدایت سیدمهدی غیاثی با 24 امتیاز تیم دوم جدول رده بندی لیگ برتر است.