به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ضیغمی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پالایشگاه اصفهان با اشاره به توجه خاص وزیر نفت بر تسریع پروژه‌های افزایش تولید بنزین در کشور، اظهار داشت: دولت با وجود خصوصی شدن شرکت پالایش نفت اصفهان، از سرعت بخشیدن به انجام این پروژه به صورت ویژه حمایت می کند.

وی در همین راستا ادامه داد: با این وجود از پیمانکاران انتظار می‌رود تمام توان خود را در این زمینه به کار گیرند.

تولید بنزین پالایشگاه اصفهان به 12 میلیون لیتر در روز افزایش می‌یابد

در همین مورد لطفعلی چاوشی مدیر عامل شرکت پالایش نفت اصفهان نیز با اظهار امیدواری برای همکاری تنگاتنگ شرکت با پیمانکاران، گفت: سعی ما بر این است که پروژه را در نیمه نخست سال 91 به پایان برسانیم تا گامی در راستای خودکفایی کشور برداشته شود.

وی افزود: پس از راه‌اندازی واحدهای این مجتمع، پالایشگاه اصفهان قادر خواهد بود سه میلیون لیتر بنزین سوپر در روز تولید کند که در نتیجه آن تولید بنزین این پالایشگاه از حدود 9 میلیون به 12 میلیون لیتر در روز افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان تصریح کرد: ضمن اینکه کیفیت بنزین تولیدی پالایشگاه از اکتان (درجه آرام سوزی) 87 فعلی به 90 و 95 ارتقا می‌یابد.

پروژه بنزین‌سازی 77 درصد پیشرفت داشته است

الیاس طقیانی مجری طرح بنزین سازی پالایشگاه اصفهان نیز اظهار داشت: پالایشگاه اصفهان به منظور کاهش نفت کوره، افزایش تولید بنزین و ارتقای کیفیت محصولات پالایشگاه به سطح استانداردهای جهانی و رعایت ضوابط زیست محیطی اقدام به اجرای طرح بهبود فرآیند و بهینه‌سازی کرده است.

وی با بیان اینکه احداث مجتمع بنزین‌سازی در راستای اجرای بخشی از طرح بهبود فرآیند و بهینه‌سازی پالایشگاه اصفهان انجام می شود، گفت: در این پروژه احداث سه واحد NHT، CCR و ISOMER به صورت fast track توسط امورمهندسی طرح‌های شرکت پالایش نفت اصفهان درحال اجراست و پیشرفت پروژه نیز تا پایان مهرماه 77 درصد بوده است .

طقیانی هزینه این پروژه را 455 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تا کنون 325 میلیارد تومان از این میزان مورد استفاده قرار گرفته است.