طرح "مدرسه در مزرعه" در 13 شهرستان فارس انجام شد

گزارش خبرگزاری مهر، رحیم نوروزی بیان داشت: استفاده بهینه از منابع آبهای زیرزمینی، مدیریت صحیح در آب مزرعه و همچنین الگوی صحیح کشت سبب شد تا طرح آموزشی بهره وری آب در مزارع گندم در قالب" مدرسه در مزرعه" به اجرا در آید.

وی افزود: این متد به سه روش مرسوم، بی خاکورزی و کم خاکورزی و در اقلیمهای مختلف صورت گرفت.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی فارس تصریح کرد: در این روش کشاورزان از طریق مشارکت در محیط مزرعه، اطلاعات کسب کرده و از تجربیات سایر بهره برداران برخوردار می شوند و در حقیقت هر کشاورز خود یک کارشناس مجرب به حساب می آید.

نوروزی دخالت پیدا کردن بهره برداران در بحث تصمیم گیری و تصمیم سازی را از دیگر مزیتهای این روش برشمرد و گفت: در روش "مدرسه در مزرعه"محیط مزرعه یک محیط آموزشی تلقی می شود و انتقال تجربیات میان بهره برداران براحتی صورت می گیرد که این امر بی شک دستاوردهای جدید و مثبتی را به همراه می آورد.

مدیر هماهنگی ترویج در بخشی دیگر از سخنان خود با مثبت ارزیابی کردن اجرای این طرح در سه شهرستان فیروزآباد، سپیدان و ممسنی اذغان داشت: شیوه آموزش مدرسه در مزرعه در خصوص زیتون، انار و گندم در حال انجام است که نتایج مطلوبی حاصل شده است.

نوروزی یادآور شد: اجرای طرح "مدرسه در مزرعه" در صرفه جویی در آب نیز بسیار موثر بوده و مشاهدات به عمل آمده از اجرای این طرح نشان می دهد که پس از اجرای طرح تا حد زیادی آب مصرفی مزارع کاهش یافته است.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای کاملتر این طرح در سایر شهرستانها بتوان ضمن کاهش مشکلات ناشی از بروز خشکسالی، روحیه مشارکت پذیری و یادگیری از طریق عمل را بین بهره برداران ارتقا داد.