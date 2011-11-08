وزارت راه اعتبارات بهسازی جاده های مازندران را بیشتر کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعیسی هاشمی حیدری عصر سه شنبه در نشست مشترک مسئولان راهداری و پلیس راه مازندران با قدردانی از زحمات راهداران و ماموران پلیس راه در سطح محورهای استان، افزود: راههای استان به دلیل برخورداری از مواهب طبیعی و گردشگری و قرار گرفتن در مسیر زائران امام رضا (ع)، همواره پر تردد و پرترافیک بوده است.

وی اظهار داشت: ایمن سازی و بهسازی محورهای این استان همواره باید دغدغه اصلی مسئولان امر باشد.

هاشمی افزود: اداراتی نظیر راه وترابری، پلیس راه می توانند در تحقق این مهم نقش بسیار مهمی ایفا کنند.

معاون عمرانی استاندار مازندران فرهنگسازی برای تردد ایمن و رعایت قوانین و مقررات و آشنایی رانندگان به اطلاعات مربوط به سفر را بسیار تاثیر گذار در کاهش تصادفات و سوانح رانندگی دانست.

سرهنگ جعفر محمدنژاد فرمانده پلیس راه مازندران اظهار داشت: هدف از این نشست برنامه ریزی و آمادگی برای انجام طرح زمستانی و باز نگه داشتن محورهای برف گیر و مواصلاتی استان در زمستان سال جاری بوده است.

وی افزود: پلیس راه استان این آمادگی را دارد که با تمام توان در خدمت خدمتگزار در سطح جاده های مازندران از جمله راهداران، نیروهای امداد و نجات هلال احمر و اورژانس باشد.

محمد نژاد ایمن سازی محورها را با نصب انواع علائم و خط کشی ضروری دانست و افزود: پیشگیری همیشه عامل مهمی در کاهش حوادث و اتفاقات غیر مترقبه بوده از این رو می توان با تعامل و همدلی و یک برنامه ریزی دقیق و مدون محورهای پرترافیک استان را ایمن و آرام کرد.