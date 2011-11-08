صنعت چاپ در اصفهان به روز است

رضا کیوان‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت بالای استان اصفهان در بخشهای مختلف صنعت چاپ و تبلیغات هم در بخش دریافت سفارش و هم در بخش خدمات فنی، نمایشگاه چاپ در اصفهان را بهانه‌ای برای تجلیل از فعالان و صاحبان تخصص در این عرصه دانست و بیان داشت: به علت ظرفیت فراوان استان در این بخش افراد بسیاری در این صنعت مشغول به فعالیت هستند.

وی حرکت به سوی فضای تخصصی در صنعت چاپ، بسته‌بندی و تبلیغات را هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد و افزود: صنعت چاپ در اصفهان مجهز و به روز است زیرا به خصوص در سالهای اخیر ماشین‌آلات خارجی دست اول به ویژه از کشور آلمان وارد و در این صنعت به کار گرفته شده است.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران استان اصفهان با اشاره به تجلیل اخیر از 10 پیشکسوت در عرصه چاپ استان اصفهان ادامه داد: اتحادیه چاپخانه‌داران استان اصفهان همه ساله سعی می‌کند در نمایشگاه‌ها حضور فعالی داشته باشد تا از این طریق سایر فعالان عرصه چاپ و تبلیغات را نیز به میدان نمایش و رقابت کشانده و از این طریق با مشکلات این صنف آشنا شود.

