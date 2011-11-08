اصفهان در رده دوم صنعت چاپ کشور قرار دارد

محمدعلی انصاری‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صنعت چاپ در اروپا جزو پنج صنعت نخست کشورها محسوب می‌شود اما این صنعت در ایران همچنان مهجور است.

وی ادامه داد: بیش از 50 واحد چاپ بدون مجوز در استان فعالیت می‌کنند.

نائب رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران اظهار داشت: مسئولان باید بخش چاپ را به عنوان صنعت نگاه کنند زیرا در حال حاضر این صنف به خوبی نتوانسته از کمکهای دولت استفاده کرده و حقوق خود را تضییع شده می‌بیند.

وی به جایگاه اصفهان در صنعت چاپ کشور اشاره کرد و گفت: اصفهان در این زمینه در رده دوم کشور قرار دارد.

انصاری‌پور در مورد آمار واحدهای صنفی بدون مجوز اعلام کرد: هم‌اکنون بیش از 50 واحد چاپ در استان بدون مجوز این اتحادیه همچنان فعالیت می‌کنند.