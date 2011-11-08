تعداد مدارس قرآنی گلستان دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آیت عصر سه شنبه در حاشیه اجرای طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم افزود: پیش بینی می کنیم بتوانیم حدود 90 تا 100 هزار نفر دانش آموز را تحت پوشش قرار دهیم.

معاون هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان گفت: برنامه های قرآنی در آموزش و پرورش در کنار دیگر برنامه های رسمی خودش در خصوص آموزش و قرآن برنامه های غیر رسمی دیگری هم دارد که در دوره پیش دبستانی با رویکرد قرآنی شروع می شود.

وی عنوان کرد: در مقطع ابتدایی طرح ارتقای قرآن را داریم که دانش آموزان هر روز صبح به همراه معلم کلاس، آموزش درس با تلاوت قرآن آغاز می شود و در مقطع راهنمایی طرح همگام با قرآن را داریم.



آیت اظهار داشت: طرح مدارس قرآنی در 248 مدرسه قرآنی که 24 هزار و 500 نفر دانش آموزان استانی را تحت پوشش قرار داده در سال قبل اجرا شد.

آیت گفت: برنامه طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم پس از فرمایشات رهبری، اولین اقدام را وزارت آموزش و پرورش انجام داد و طرح آماده شد و در آن پیش بینی شد دو میلیون نفر همکار و دانش آموز در قالب برنامه های مدون به حفظ قرآن بپردازند.

وی افزود: در این برنامه برای کل کشور 16درصد دانش آموز و چهار درصد فرهنگی پیش بینی شده است.



وی عنوان کرد: پیش بینی شده ما در حدود 50 هزار نفر دانش آموز و بیش از یک هزار و 200نفر از همکاران فرهنگی را بتوانیم در قالب طرح قرار دهیم.

وی در ادامه افزود: این طرح همه دانش آموزان و همکاران را شامل می شود حداقل حفظ نیم جزء قرآن تا حفظ کامل آن است.



آیت گفت: این طرح در چهار سطح، مدرسه، شهرستان، استان و کشور است و برنامه عملیاتی آن از 20 فروردین تا 30 خرداد بوده و از اول آذر شروع می شود.